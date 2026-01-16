SPK’den 4 şirkete sermaye artırımı onayı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık toplantısında bir dizi önemli karara imza attı. Kurul, hem sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin başvuruları değerlendirdi hem de denetim ve yaptırım kararları aldı.

4 ŞİRKETİN SERMAYE ARTIRIMI ONAYLANDI

SPK, dört şirketin sermaye artırım taleplerini onayladı. Mish Dekorasyon 37 milyon 272 bin liralık bedelli, Transtürk Holding 44 milyon 376 bin 716 liralık bedelli sermaye artırımı yapacak. Alves Kablo 1 milyar 440 milyon liralık, Sodaş Sodyum ise 105 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımlarını gerçekleştirecek.

11 KURULUŞA BORÇLANMA ARACI İHRAÇ İZNİ

Kurul, 11 kuruluşun borçlanma aracı ihraç başvurularını da kabul etti. İzin verilen ihraçlar arasında Türkiye İş Bankası'nın 110 milyar liralık, VakıfBank'ın 10 milyar dolarlık ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın 1 milyar 250 milyon dolarlık başvuruları yer aldı. MLP Sağlık, ING Bank, Aktif Yatırım Bankası ve Alternatifbank'ın başvuruları da onaylandı.

KİRA SERTİFİKASI VE VARANT İHRAÇLARINA ONAY

SPK, Pasha Yatırım Bankası'na 1 milyar liralık, DK Varlık Kiralama'ya ise 15 milyar liralık kira sertifikası ihraç izni verdi. İnfo Yatırım Menkul Değerler'in 600 milyon liralık varant ve sertifika ihracı başvurusu da kabul edildi.

YENİ FON KURULUŞLARINA İZİN

Kurul, One Portföy Yönetimi AŞ'nin Altıncı Gayrimenkul Yatırım Fonu ile Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin iki ayrı şemsiye fonunun kuruluşuna izin verdi.

İDARİ PARA CEZALARI UYGULANDI

Denetimler sonucunda Astor Enerji AŞ'ye 739 bin 534 lira, Loras Holding AŞ'ye ise 1 milyon 64 bin 411 lira idari para cezası kesildi. Loras Holding ile ilgili iki kişiye de toplam 2 milyon 128 bin 822 lira para cezası uygulandı.

16 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELLENDİ

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yurt dışından izinsiz kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 16 internet sitesine erişimin engellenmesi kararını aldı. Karar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesine dayandırıldı.