SPK halka arzı onayladı: Fiyat belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde çok sayıda önemli kararı açıkladı. Kurul, şirketlerin halka arz ve borçlanma başvurularını değerlendirdi, yeni fonların kuruluşuna izin verdi ve denetimler sonucu çeşitli yaptırımlar uyguladı.

HALKA ARZ ONAYLANDI

SPK, Ata Turizm İşletmecilik, Taşımacılık, Madencilik, Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin hisselerinin 11,2 liradan halka arz edilmesini uygun buldu. Büyük Şefler Gıda'nın 428 milyon liralık ve Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2,8 milyar liralık bedelsiz sermaye artırımları onaylandı. Akiş GYO'nun 1 milyar liralık, Vakıf Faktoring'in 14 milyar liralık, Tiryaki Agro Gıda'nın 4 milyar liralık, Halk Yatırım Menkul Değerler'in 8,4 milyar liralık, Yapı ve Kredi Bankası'nın 7 milyar lira ve 10 milyar dolarlık, Pasha Yatırım Bankası'nın ise 25 milyon dolarlık borçlanma aracı ihracına izin verildi. D Varlık Kiralama AŞ'nin 2 milyar liralık kira sertifikası ihracı da onaylandı.

YENİ FONLARA KURULUŞ ONAYI

Kurul, V Portföy Yönetimi AŞ'nin "Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu", "Katılım Şemsiye Fonu", "Para Piyasası Şemsiye Fonu" ile "Serbest Şemsiye Fonu" kurmasına izin verdi. Nurol Portföy Yönetimi AŞ Ondördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Tera Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Tera Portföy Yönetimi AŞ Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşu da onaylanan diğer fonlar oldu.

ŞİRKETLERE CEZA YAĞDI

SPK, denetimler sonucu çok sayıda idari para cezası kararı aldı. Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri'ne 402 bin lira, Bulls Yatırım Menkul Değerler'e 1,7 milyon liraya yakın para cezası kesildi. Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı (VKFYO) paylarındaki işlemler nedeniyle 2 kişiye 8 milyon 878'er bin lira, Ensari Sinai Yatırımlar (ENSRI) paylarıyla ilgili 3 kişiye toplam 9,3 milyon lira, Escar Filo Kiralama (ESCAR) paylarındaki işlemlerle ilgili 19 kişiye toplam 68,2 milyon lira idari para cezası uygulandı. Euro Trend Yatırım Ortaklığı (ETYAT) paylarındaki işlemlerle ilgili 9 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

ŞÜPHELİ İNTERNET SİTELERİNE SUÇ DUYURUSU VE ERİŞİM ENGELLERİ

"Phase", "Klasfx", "Agenamarkets", "Xtrade", "tr.infotrader.pro", "acc3.infotrader.pro", "acc1.infotrader.pro" ve "infotrades.net" uzantılı internet siteleri ile uygulamaların içerik sağlayıcıları ve 8 kişi hakkında suç duyurusu kararı alındı, 9 kişiye de 2 yıl süreyle borsalarda işlem yapma yasağı getirildi. Ayrıca, bir internet sitesi ile "Klasfx", "Phase", "Xtrade" ve "Agenamarkets" platformlarına ait sosyal medya hesaplarına ve uygulamalarına erişimin engellenmesine karar verildi. Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik izinsiz kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 12 internet sitesine erişimin engellenmesi için de hukuki süreç başlatıldı.