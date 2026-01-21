S&P Türk bankaları için riski açıkladı

S&P Türk bankaları için riski açıkladı
Uluslararası kredilendirme devi S&P, Türk bankacılık sektörüne ilişkin öngörüsünü açıkladı. Sektör için en büyük tehdidin "politika değişikliği" riski olduğuna dikkat çekti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türk bankacılık sektörünün geleceğine dair hazırladığı güncel değerlendirmesini kamuoyuyla paylaştı.

Kurumun analizinde, bankaların finansal performansına ve ekonomi politikalarının sektörel etkilerine dair çarpıcı tespitler yer aldı.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE CILIZ TOPARLANMA

S&P Global tarafından yapılan incelemede, Türk bankalarının karlılık oranlarına ilişkin beklentiler paylaşıldı. Kuruluş, önümüzdeki süreçte bankaların bilançolarında ve kar rakamlarında ancak "mütevazı" bir iyileşme yaşanabileceğini öngörüyor. Bu durum, bankacılık sektöründe beklenen güçlü toparlanmanın henüz uzak bir ihtimal olduğunu ortaya koyuyor.

EN BÜYÜK TEHDİT: POLİTİKA BELİRSİZLİĞİ

Değerlendirmede, bankaların karşı karşıya olduğu en kritik risk unsuru da açıkça tanımlandı.

S&P, para politikasında yaşanabilecek olası değişimlerin Türk bankaları açısından başlıca risk faktörü olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Kurumun bu uyarısı, mevcut ekonomik patikanın sürdürülebilirliğine dair uluslararası piyasalardaki temkinli bekleyişi de yansıtıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

