Merkez Bankası Başkanı Karahan riski açıkladı: Enflasyonda iki ay boyunca dalgalanma sürebilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, küresel finansın kalbi Londra ve New York’ta gerçekleştirdiği sunumlarda para politikasına dair kritik açıklamalarda bulundu.

Karahan, yabancı yatırımcılara Türkiye ekonomisindeki dezenflasyon sürecinin "genele yayıldığı" mesajını verirken, iç piyasaya yönelik önemli bir risk uyarısında bulundu.

"İKİ AY BOYUNCA DİKKATLİ OLUN"

Karahan’ın sunumundaki en dikkat çekici başlık, kısa vadeli enflasyon görünümüne ilişkindi. Başkan, önümüzdeki iki ayda enflasyon verilerinde "dalgalanma" ihtimaline işaret etti.

Bu durum, piyasa uzmanları tarafından baz etkisi ve mevsimsel fiyat hareketleri nedeniyle Ocak ve Şubat aylarında halkın cüzdanını yakacak yeni zam dalgalarının gelebileceği şeklinde yorumlandı.

SIKI PARA POLİTİKASINDAN TAVİZ YOK

Yatırımcılara sunulan raporda, "fiyat istikrarı sağlanana kadar" mevcut sıkı duruşun korunacağı vurgulandı.

Karahan, para politikasının; talep, döviz kuru ve beklentiler kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

KARAHAN'IN MESAJLARI

Hizmet Enflasyonu: 2026 yılında dezenflasyonu destekleyecek ana unsurun, hizmet sektöründeki fiyat katılığının kırılması olacağı öngörülüyor.

Büyüme Sinyalleri: Karahan, büyümenin dirençli olduğunu ancak verilerin "karışık sinyaller" verdiğini belirterek temkinli konuştu.

Yeni Sıkılaşma Kapıda: Eğer enflasyon görünümü hedeflerden saparsa, Merkez Bankası'nın faiz dahil tüm araçlarla daha da sıkılaşacağı ilan edildi.