Karahan'dan enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) sunum gerçekleştirdi.

GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

Karahan, enflasyonun Mayıs 2024'ten itibaren genel bir gerileme eğilimine girdiğini belirtirken, hizmet enflasyonunu yukarı çeken başlıca unsurların kira ve eğitim kalemleri olduğunu ifade etti. Ancak gelecek dönem için bu tablonun değişeceğine dair şu öngörüleri paylaştı:

Kira Enflasyonu: Kira fiyatlarındaki artış hızının yavaşlamaya başladığını ve bu gerileme eğiliminin devam etmesinin beklendiğini vurguladı.

Eğitim Enflasyonu: Özel okul ücretlerine yönelik yapılan düzenlemelerin, eğitim kaleminde dezenflasyona (enflasyonun düşüş hızına) katkı sağlayacağını belirtti.

PARA POLİTİKASI

Başkan Karahan, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda sıkı para politikası duruşunun korunacağının altını çizdi. Gelecek döneme ilişkin stratejiyi şu başlıklarla özetledi:

Toplantı Bazlı ve İhtiyatlı Adımlar: Politika faizine ilişkin kararlar; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentiler göz önünde bulundurularak toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir.

Sıkılaştırma Sinyali: Enflasyon görünümünün belirlenen ara hedeflerde belirgin bir sapma göstermesi durumunda, para politikası duruşunun yeniden sıkılaştırılacağı mesajını verdi.

Genel Görünüm: Maliyet artışlarının gerilediğini, tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinin de düşüş eğilimine girdiğini ifade etti.

"Hem kısa dönem göstergeler hem orta vadeli görünüm, dezenflasyonun sürdüğünü ve süreceğini gösteriyor."