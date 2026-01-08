Karahan'dan enflasyon açıklaması

Karahan'dan enflasyon açıklaması
Yayınlanma:
TCMB Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecinin gidişatı ve hizmet enflasyonunun iki kritik kalemi olan kira ve eğitim hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) sunum gerçekleştirdi.

GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

2024/02/03/fatih-karahan.jpg

Karahan, enflasyonun Mayıs 2024'ten itibaren genel bir gerileme eğilimine girdiğini belirtirken, hizmet enflasyonunu yukarı çeken başlıca unsurların kira ve eğitim kalemleri olduğunu ifade etti. Ancak gelecek dönem için bu tablonun değişeceğine dair şu öngörüleri paylaştı:

Kira Enflasyonu: Kira fiyatlarındaki artış hızının yavaşlamaya başladığını ve bu gerileme eğiliminin devam etmesinin beklendiğini vurguladı.

Eğitim Enflasyonu: Özel okul ücretlerine yönelik yapılan düzenlemelerin, eğitim kaleminde dezenflasyona (enflasyonun düşüş hızına) katkı sağlayacağını belirtti.

PARA POLİTİKASI

2024/05/10/fatih-karahan.webp

Başkan Karahan, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda sıkı para politikası duruşunun korunacağının altını çizdi. Gelecek döneme ilişkin stratejiyi şu başlıklarla özetledi:

Toplantı Bazlı ve İhtiyatlı Adımlar: Politika faizine ilişkin kararlar; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentiler göz önünde bulundurularak toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir.

Sıkılaştırma Sinyali: Enflasyon görünümünün belirlenen ara hedeflerde belirgin bir sapma göstermesi durumunda, para politikası duruşunun yeniden sıkılaştırılacağı mesajını verdi.

Genel Görünüm: Maliyet artışlarının gerilediğini, tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinin de düşüş eğilimine girdiğini ifade etti.

"Hem kısa dönem göstergeler hem orta vadeli görünüm, dezenflasyonun sürdüğünü ve süreceğini gösteriyor."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Ekonomi
Özgür Erdursun emekli aylığı çıkmazını anlattı çözümü madde madde açıkladı
Özgür Erdursun emekli aylığı çıkmazını anlattı çözümü madde madde açıkladı
İçkiye dev zam! Biradan rakıya, viskiden votkaya adeta yağdı!
İçkiye dev zam! Biradan rakıya, viskiden votkaya adeta yağdı!