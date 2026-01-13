Enflasyonu bu kitaptan iyisi anlatamazdı

Ekonomi biliminin halk nezdindeki en güvenilir seslerinden biri olan eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye’nin içinde bulunduğu fiyat kaosunu özetledi.

Eğilmez, 2021 yılında yalnızca 10 TL ödeyerek satın aldığı bir Stefan Zweig kitabının güncel bedelini paylaştı. Söz konusu eserin bugünkü fiyatının 152,50 TL’ye tırmandığını belirten Eğilmez, bu yükselişin 5 yıllık süreçte 15 kattan fazla bir sıçramaya denk geldiğine dikkat çekti.

MAAŞLAR ENFLASYONU YAKALAYAMIYOR

Eğilmez, paylaştığı somut örneği resmi verilerle kıyaslayarak çarpıcı bir çelişkiyi de ortaya koydu. Kitap fiyatı 15 kat artarken, aynı dönemde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artışın yaklaşık 7 kat düzeyinde kaldığını hatırlattı. Ücretli çalışanların, emeklilerin ve milyonların maaş zamlarının bu resmi endekslere (TÜFE) göre yapıldığını vurgulayan usta iktisatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Endekslerle açıklanamayacak bir gerçek var ortada. Ücretler TÜFE kadar da artmamış."

MUTFAKTAKİ YANGIN: GIDA SEPETİ 20 KATINA ÇIKTI

Mahfi Eğilmez’in enflasyon gözlemleri sadece kitap fiyatlarıyla sınırlı değil. Usta ekonomist, kısa bir süre önce de Mart 2017 tarihli bir market broşürü ile güncel fiyatları karşılaştırmıştı. Bu analizde, temel gıda maddelerinden oluşan bir sepetin 9 yıllık faturası çıkarıldı. Veriler, halkın mutfağındaki yangını tüm çıplaklığıyla belgeledi:

Ürün Grubu / Dönem Mart 2017 Toplam Ocak 2026 Toplam Artış Oranı Gıda Sepeti 312,07 TL 6.270,42 TL 20 Kat Resmi Veri (TÜFE Gıda) - - 17 Kat

Eğilmez'in verilerine göre, gıda fiyatları son 9 yılda tam 20 kat yükselirken, resmi endeksler bu artışı 17 kat olarak kaydetti. Yoğurt, peynir ve ayçiçek yağı gibi temel ihtiyaçlar, bu süreçte fiyatı en çok tırmanan kalemler arasında başı çekti.