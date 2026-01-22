Sözleşmeli personel için yeni düzenleme

Sözleşmeli personel için yeni düzenleme
Yayınlanma:
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sözleşmeli personele doğum ve evlat edinme sonrası "yarı zamanlı çalışma" hakkı tanındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre artık sözleşmeli personeller de doğum ve çocuk izninden yararlanabilecek.

Son Dakika | Doğum izninde yeni şartlar belli oldu! Bakan duyurduSon Dakika | Doğum izninde yeni şartlar belli oldu! Bakan duyurdu

Kararla "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da kritik değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte kamu istihdamında ve çalışma saatlerinde yeni bir dönem başlıyor.

SÖZLEŞMELİYE YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI

2024/04/22/kamu-personeli-1.webp

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, devlet memurlarına daha önce tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkının artık sözleşmeli personeli de kapsaması oldu.

Sözleşmeli personel de çocuk sahibi olduktan sonra belirli bir süre yarım zamanlı çalışabilecek.

Doğum izni 24 haftaya mı çıkıyor?Doğum izni 24 haftaya mı çıkıyor?

Hizmetin gereği veya kurum bazlı ihtiyaçlar doğrultusunda, bu haktan yararlanamayacak personel gruplarını Cumhurbaşkanlığı belirleyecek.

SAVUNMA SANAYİİ VE YÜKSEK YARGIYA YENİ DÜZENLEME

Karar ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) sözleşmeli personel mevzuatına dahil edildi:

SSB Alımları: KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre, ilan edilen pozisyonun 3 katı aday sınavlara çağrılacak.

Sınav Yöntemi: Alımlar, başkanlıkça belirlenecek "sözlü" veya "sözlü ve uygulamalı" sınav sonuçlarına göre yapılacak.

BAKAN GÖKTAŞ: "AİLELERİN YANINDAYIZ"

2024/09/19/aile-bakanligi.webp

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemeyi "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonuyla ilişkilendirerek, "Çalışma hayatında iş-aile dengesini güçlendirmeye devam edeceğiz. Ülkemiz ve ailelerimiz için hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

