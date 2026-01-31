Son tarih belli oldu: Kredi kartı limitleri için yeni şart

Son tarih belli oldu: Kredi kartı limitleri için yeni şart
Yayınlanma:
BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının yeniden yapılandırılmasına imkân tanırken, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesini şart koştu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel müşterilere yönelik kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve kredili mevduat hesabı (KMH) uygulamalarında köklü düzenlemeler yaptı.

YAPILANDIRMA İÇİN YENİ FIRSAT

Ödemesi gecikmiş kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları, borçluların talebi üzerine azami 48 aya varan vadeyle yeniden yapılandırılabilecek. Yapılandırma için üç aylık bir başvuru süresi tanındı.

CHP'den kredi kartı borçlarına ilişkin kanun teklifiCHP'den kredi kartı borçlarına ilişkin kanun teklifi

KREDİ KARTI LİMİTLERİNE GELİR ŞARTI

Kredi kartı limitleri, hamilin geliriyle sıkı bir uyuma tabi tutuldu. Yeni kartlarda veya limit artışlarında, limitin aylık ortalama gelirin en fazla iki katı (ilk yıl) veya dört katı (sonraki yıllar) olması gerekecek. Gelir düzeyi bankaca onaylı belgelerle teyit edilecek. Toplam limiti 400 bin TL'yi aşan kart hamillerinin kullanılmayan limitleri kısılabilecek. Tüm limitlerin 1 Ocak 2027'ye kadar gelirle uyumlu hale getirilmesi zorunlu.

Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyorKredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARINA SINIRLAMA

Yeni açılacak veya limiti artırılacak KMH'ler için limit, müşterinin aylık ortalama gelirinin en fazla iki katı ile sınırlandırıldı. Eğitim ödemeleri için yapılan sözleşmeler bu kapsam dışında tutuldu. Ayrıca, kullanılmayan KMH limitleri için bankaların sermaye yeterliliği yükümlülükleri artırıldı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Ekonomi
Konut kredisinde yeni dönem: BDDK düzenlemesi resmen açıklandı
Konut kredisinde yeni dönem: BDDK düzenlemesi resmen açıklandı
Kaza riskini %23 azaltan teknoloji: Tüm otomotiv sektöründeki en iyi farlara sahip modeller
Kaza riskini %23 azaltan teknoloji: Tüm otomotiv sektöründeki en iyi farlara sahip modeller