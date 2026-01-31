Son tarih belli oldu: Kredi kartı limitleri için yeni şart

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel müşterilere yönelik kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve kredili mevduat hesabı (KMH) uygulamalarında köklü düzenlemeler yaptı.

YAPILANDIRMA İÇİN YENİ FIRSAT

Ödemesi gecikmiş kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları, borçluların talebi üzerine azami 48 aya varan vadeyle yeniden yapılandırılabilecek. Yapılandırma için üç aylık bir başvuru süresi tanındı.

KREDİ KARTI LİMİTLERİNE GELİR ŞARTI

Kredi kartı limitleri, hamilin geliriyle sıkı bir uyuma tabi tutuldu. Yeni kartlarda veya limit artışlarında, limitin aylık ortalama gelirin en fazla iki katı (ilk yıl) veya dört katı (sonraki yıllar) olması gerekecek. Gelir düzeyi bankaca onaylı belgelerle teyit edilecek. Toplam limiti 400 bin TL'yi aşan kart hamillerinin kullanılmayan limitleri kısılabilecek. Tüm limitlerin 1 Ocak 2027'ye kadar gelirle uyumlu hale getirilmesi zorunlu.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARINA SINIRLAMA

Yeni açılacak veya limiti artırılacak KMH'ler için limit, müşterinin aylık ortalama gelirinin en fazla iki katı ile sınırlandırıldı. Eğitim ödemeleri için yapılan sözleşmeler bu kapsam dışında tutuldu. Ayrıca, kullanılmayan KMH limitleri için bankaların sermaye yeterliliği yükümlülükleri artırıldı.