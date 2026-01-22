CHP'den kredi kartı borçlarına ilişkin kanun teklifi

Türkiye'de önü alınamayan yüksek enflasyon ve Türk lirasındaki yüksek değer kaybı, özellikle kredi kartı ve bireysel kredi borcu olan vatandaşları olumsuz etkiliyor.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, ödeme gücünü kaybeden yurttaşlara ilişkin TBMM'ye kanun teklifi sundu.

Teklife göre kredi kartı ve bireysel kredi borçları yalnızca anapara esas alınarak yeniden yapılandırılması, temerrüt faizi, gecikme faizi, ceza faizi ile icra ve avukatlık masrafları tamamen silinmesi, borçlar 60 ila 72 ay vadeyle taksitlendirilmesi ve yapılandırma sürecinde uygulanacak faiz oranına ise üst sınır getirilmesi öngörülüyor.

MAAŞ HACİZLERİ İLE BANKA HESAPLARINDAKİ BLOKELER KALDIRILACAK

Düzenleme kapsamında yapılandırmaya başvuran yurttaşlar hakkında icra ve haciz işlemleri durdurulacak, maaş hacizleri ile banka hesaplarındaki blokeler kaldırılacak. Ödeme planına sadık kalan yurttaşların kredi siciline ilişkin olumsuz kayıtları ise yapılandırma sürecinin sonunda silinecek.

Kanun teklifine ilişkin değerlendirmede bulunan CHP’li Kış, borç krizinin bireysel bir sorun olmaktan çıktığını vurgulayarak, "Bugün kredi kartı borcu bir tüketim tercihi değil, mutfağın borcudur. Bireysel kredi ise refahın değil, hayatta kalma mücadelesinin sonucudur. 6 trilyon lirayı aşan bu tablo artık bireysel bir ödeme sorunu değil, açık bir yaşam krizidir" diye konuştu.

Teklifin bir borç affı olmadığının altını çizen Kış, amaçlarının yurttaşı ekonomik sistemin dışına itmek değil, yeniden üretken hale getirmek olduğunu belirterek, "Biz borcu silmiyoruz; faizi, cezayı ve icra baskısını siliyoruz. Yurttaşı borçtan kaçan değil, borcunu ödeyebilen hale getiriyoruz. Bu teklif sosyal devlet ilkesinin ve Anayasa’nın açık bir gereğidir" dedi.

CHP’li Kış, milyonlarca yurttaşı doğrudan ilgilendiren düzenleme için tüm siyasi partilere çağrıda bulunarak, "Bu tabloya kayıtsız kalmak faizi ve icra düzenini savunmaktır. TBMM, yurttaşın yanında durmalıdır" ifadelerini kullandı.