Şimşek toplantıda söyledi BDDK harekete geçti: Ek paraya limit geliyor

Ekonomi yönetimi, kredi hacmindeki büyümeyi frenlemek ve barınma krizine "pansuman" yapmak amacıyla iki kritik düzenlemeyi gündemine aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi’nde şekillenen paketin detayları, bankacılık sisteminde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Şimşek'in yönettiği toplantıda konut kredileri konuşuldu

KMH: 'HAYATTA KALMA HESABI'NA SINIRLAMA

Bankaların, özellikle asgari ücretli ve dar gelirli çalışanlara gelirlerinin kat kat üzerinde limit tanımlaması, ekonomi yönetiminin radarına girdi. Toplam bakiyesi 740 milyar lirayı aşan Kredili Mevduat Hesapları için şu adımlar planlanıyor:

Gelir Şartı: İlk kez KMH açacaklar için limit, aylık gelirin 3 katını geçemeyecek.

Mevcut Hesaplar: Düzenleme şimdilik mevcut KMH kullanıcılarını etkilemeyecek.

Denetim: BDDK, gelirinin çok üzerinde limit tanımlayan bankalara yönelik yaptırımları devreye alacak.

İLK KONUTA %1,20 FAİZ

Konut fiyatlarının ve kiraların durdurulamaz yükselişi karşısında kamu bankaları aracılığıyla yeni bir kampanya hazırlığı yapılıyor.

Düşük Faiz: İlk kez ev alacak vatandaşlar için yüzde 1,20 faiz oranı masada.

Üst Limit Artışı: Mevcut uygulamada 2 milyon lira olan kredi üst limitinin, güncel ev fiyatları dikkate alınarak artırılması hedefleniyor.

Ek hesaptan para çekmeye sınır geliyor! Kredili Mevduat Hesaplarına düzenleme masada!

Vade Esnekliği: Daha uzun vadeli ve "erişilebilir" taksit seçenekleri sunulacağı iddia ediliyor.

KREDİ VAR AMA ALIM GÜCÜ YOK

Ekonomi yönetiminin hedefi kredi erişimini artırarak kira baskısını azaltmak olsa da, piyasa gerçekleri bu hamlelerin önünde büyük bir engel.

Bugün ortalama bir konutun fiyatı 5-6 milyon lira seviyesindeyken, 1.20 faizle bile çekilecek bir kredinin aylık taksitleri asgari ücretin 2-3 katına denk geliyor. Bu durum, "dar gelirliyi ev sahibi yapma"nın gerçek değil bir vaat olduğunu gösteriyor.