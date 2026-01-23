Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 16 Ocak haftasına ilişkin bankacılık verilerini paylaştı. Ortaya çıkan tablo, kişilerin bankalara olan "eksi bakiye" borcundaki artışı gözler önüne serdi.

Uzun süredir çüft haneli enflasyonun gerçekleştiği Türkiye ekonomisinde borçlu sayısı da her geçen gün arttı ve rekor seviyeye çıktı.

BORÇ ARTTI ÇARE BULUNAMADI

Üstelik artan sadece borçlu sayısı olmadı, borç miktarı da arttı. Borç öyle bir arttı ki, tarihte görülmemiş seviyelere ulaştı.

Halkın nakit sıkışıklığı nedeniyle başvurduğu Kredili Mevduat Hesapları (KMH), tarihinde ilk kez konut kredisi hacmini geride bıraktı:

Güncel KMH Hacmi: 742 milyar 516 milyon TL.

Konut Kredisi Hacmi: 648,4 milyar TL.

Yıllık Artış: Geçen yıl 441,2 milyar TL olan KMH borçları, bir yılda neredeyse ikiye katlandı.

Geride bıraktığımız yaz aylarında gizlenemez noktaya gelen borç yükü ekonomi yönetiminin ve bankaların gündemine geldi.

Şimşek'in yönettiği toplantıda konut kredileri konuşuldu

Kolay erişilebilir olması nedeniyle tercih edilen KMH'ler, aslında en pahalı borçlanma araçlarından biri:

Aylık faizi yüzde 4,25 olan KMH gecikmelerde daha da yüksek faiz kesiyor. Faiz üzerinden alınan %15 KKDF ve %15 BSMV ile toplam vergi yükü %30'u buluyor.

KMH'de hesaba giren her kuruş, önce bu yüksek faizli eksi bakiyeyi kapatmak için banka tarafından anında çekiliyor.

KMH FİNANS KOMİTESİNİN GÜNDEMİNDE

Yazın alınan yapılandırma önlemi borçların azalmasını sağlayamadı. Daha önce BDDK aracılığı ile borçlara yapılandırma ve yüzde 3,11 azami faiz oranı getirilmişti. Ancak azalmak bir yana borçlar arttı.

Durum böyle olunca ekonomi yönetimi, hanehalkı borçlarındaki patlamayı yeniden gündemine aldı.

Finansal İstikrar Komitesi toplantısında mevduat kredileri ve konut kredileri gündeme alındı.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada "Kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirildi" denildi.

LİMİT SINIRLANACAK

Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör toplantıda ele alınan konunun detaylarını paylaştı:

"Öğrendiğime göre, KMH limitlerinin kullanımına yönelik bankalar için bir kural seti hazırlanacak. Bundan böyle o limittten fazla KMH açılamayacak."

Bankalar normalde müşterinin gelirinin 3 katı üst limit tanıyabiliyor. Ama bunu müşterinin kredi notu ve finansal durumuna göre değiştirebiliyor. Yani bankanın insiyatifinde. Söz konusu düzenleme ile bu limit sınırı aşağı çekilecek görünüyor.