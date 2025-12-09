Şimşek duyurdu: Türkiye, demir yollarında kullanılmak üzere 350 milyon euro borç aldı

Bakan Mehmet Şimşek, demir yollarında kullanılmak üzere 350 milyon euro dış borç alındığını duyurdu. Şimşek, dış finansman tutarının 15 milyar euro olduğunu açıkladı.

Vatandaşın sırtındaki vergi yükü artarken, iktidar dış kaynak arayışını sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, demir yolları için 350 milyon euroluk yeni bir kredi anlaşması yapıldığını açıkladı.

Bu imzayla birlikte Türkiye'nin 2025 yılında proje finansmanı adı altında bulduğu dış borç tutarı 15 milyar doları aştı.

Türkiye, demir yolu altyapısının bakımı ve modernizasyonu gerekçesiyle Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan (AAYB) 350 milyon euro borç aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yürütülen "TCDD Demir Yolu Bakım Modernizasyonu Projesi"ne kaynak sağlandı.

Alınan 350 milyon euroluk kredinin, yeni hat inşası ve bakım makinelerinin temininde kullanılacağı belirtildi.

BU YILKİ KREDİ 15 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bu son krediyle birlikte, Türkiye'nin 2025 yılı genelinde proje finansmanı amacıyla sağladığı dış kaynak tutarı 15 milyar doları aştı. Sadece ulaştırma projeleri için alınan dış borç miktarının 5 milyar doların üzerine çıktı.

IMF Türkiye'yi uyardı: Dış borç yüksek kamu harcamalarını kontrol edin!IMF Türkiye'yi uyardı: Dış borç yüksek kamu harcamalarını kontrol edin!

TCDD kredisi de dahil edildiğinde, bu yıl Bakanlık aracılığıyla sadece AAYB'den sağlanan borç miktarı 800 milyon dolara ulaştı.

ŞİMŞEK: "PROGRAMIMIZA GÜVEN DEVAM EDİYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borçlanma hamlesini ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve bölgesel kalkınma hedefleriyle açıkladı.

Şimşek, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Demir yolu altyapısının geliştirilmesi, rekabet gücümüzü artıracak, karbon ayak izimizi azaltacak ve AB Sınırda Karbon Düzenlemesi'ne uyumumuzu kolaylaştıracaktır. Ülkemizin rekabet gücünü ve verimliliği artıracak altyapı yatırımlarını desteklerken uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliğimizi de sürdürüyoruz. Uluslararası finansal kuruluşların programımıza olan güveni devam ediyor. Bu kapsamda, uygun koşullu dış finansman sağlama çalışmalarımız sürüyor."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

