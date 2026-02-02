Sigaraya dev zammın eli kulağında!

Yayınlanma:
Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, şubat ayından itibaren maliyet ve vergi güncellemeleri gerekçe gösterilerek sigara fiyatlarına 5 ila 10 TL arasında “geçiş” zammı beklendiğini duyurdu.

Ocak ayı ile beraber zamlanması beklenen sigara fiyatlarına Şubat ayında zammın eli kulağında. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına zammın öngörüldüğünü açıkladı.

Dündar, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, "Şubat ayı itibarıyla maliyet ve vergi güncellemeleri kaynaklı sigaraya 5 ₺ ile 10 ₺ arasında bir "geçiş" zammı öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

whatsapp-image-2026-02-02-at-13-20-42.jpeg

SARAY'DAN 300 LİRALIK ÇAĞRI GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Saray'ın sağlık kurulu üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, Türkiye'deki sigara fiyatlarını yurt dışı örneklerle karşılaştırma yaparak "En ucuzu Türkiye'de" demişti.

Saray'ın 'sigarayı 300 lira yapacak teklifini' açıkladı: "En ucuzu Türkiye'de" dediSaray'ın 'sigarayı 300 lira yapacak teklifini' açıkladı

İngiltere’de bir paket sigaranın 15 sterlin (yaklaşık 894 lira), bir pidenin ise 7 sterlin (407 lira) olduğunu belirten Ergüder şunları demişti:

Türkiye’de ise tam tersi. Bir pide parasına 3 paket sigara alınıyor. Burada çok uluslu şirketler de boş durmuyor."

İstanbul'da yılın ilk ayında zam şampiyonu uçak bileti olduİstanbul'da yılın ilk ayında zam şampiyonu uçak bileti oldu

"Baskı yaparak ‘Sigaraya zam yaparsanız enflasyon ve kaçakçılık artar’ diyorlar. Ama biz Maliye Bakanlığında uzman arkadaşlarla Türkiye’de 2002 ile 2019 yılları arasında sigara fiyatıyla enflasyon ilişkisini inceledik ve hiçbir şey bulamadık."

"Sigara fiyatları dünyada 5 litre benzin fiyatına eş değerdir. Bu mantıkla Türkiye’de bir paket sigaranın en az 300 lira olması gerekiyor.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

