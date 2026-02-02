İstanbul'da yılın ilk ayında zam şampiyonu uçak bileti oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, Ocak ayında İstanbul’da zam şampiyonu uçak biletleri oldu. Endekste yer alan 336 ürün arasında, uçak biletlerindeki fiyat artışı yüzde 66,63 ile zirveye tırmandı.

Verilere göre, İstanbul’da fiyatı yükselen ürün sayısı 248 ile endeksin büyük çoğunluğunu oluştururken, 38 ürünün fiyatında ise düşüş kaydedildi.

KADIN GİYİMDE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Fiyatı en fazla gerileyen ürün ise kadın elbise oldu. Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda yer alan kadın elbiselerin fiyatı yüzde 19,52 azalarak Ocak ayında fiyatı en çok düşen ürün unvanını aldı. Kadın elbiseyi, yüzde 13,13 ile kadın kaban, yüzde 11,11 ile kadın etek ve yüzde 10,76 ile kadın gömlek izledi.

İTO’nun verileri, tüketicilerin özellikle ulaşım ve giyim kalemlerinde önemli fiyat dalgalanmalarıyla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.