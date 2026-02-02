İstanbul'da yılın ilk ayında zam şampiyonu uçak bileti oldu

İstanbul'da yılın ilk ayında zam şampiyonu uçak bileti oldu
Yayınlanma:
İstanbul’da ocak ayında fiyatlarda sert dalgalanma yaşandı. İTO verilerine göre uçak biletleri yüzde 66 ile zam şampiyonu olurken, kadın elbisede yüzde 19’luk düşüş görüldü. 336 üründen 248’inin fiyatı arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, Ocak ayında İstanbul’da zam şampiyonu uçak biletleri oldu. Endekste yer alan 336 ürün arasında, uçak biletlerindeki fiyat artışı yüzde 66,63 ile zirveye tırmandı.

Verilere göre, İstanbul’da fiyatı yükselen ürün sayısı 248 ile endeksin büyük çoğunluğunu oluştururken, 38 ürünün fiyatında ise düşüş kaydedildi.

Uçak biletinden tatil paketine kadar satış yapan dev şirket iflas etti! Para iadesi yapmayacaklarmışUçak biletinden tatil paketine kadar satış yapan dev şirket iflas etti! Para iadesi yapmayacaklarmış

KADIN GİYİMDE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Fiyatı en fazla gerileyen ürün ise kadın elbise oldu. Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda yer alan kadın elbiselerin fiyatı yüzde 19,52 azalarak Ocak ayında fiyatı en çok düşen ürün unvanını aldı. Kadın elbiseyi, yüzde 13,13 ile kadın kaban, yüzde 11,11 ile kadın etek ve yüzde 10,76 ile kadın gömlek izledi.

İTO’nun verileri, tüketicilerin özellikle ulaşım ve giyim kalemlerinde önemli fiyat dalgalanmalarıyla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ekonomi
Dış ticarette kara delik! Açık büyüdü
Dış ticarette kara delik! Açık büyüdü
BDDK'nın kararıyla 4,8 trilyon tranşlanacak
BDDK'nın kararıyla 4,8 trilyon tranşlanacak
Yeni yılın ilk zam şampiyonu belli oldu
Yeni yılın ilk zam şampiyonu belli oldu