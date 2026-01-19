Uçak biletinden tatil paketine kadar satış yapan dev şirket iflas etti! Para iadesi yapmayacaklarmış

Avrupa, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu'ya tur, uçak bileti ve tatil paketleri satan İngiltere merkezli turizm acentesi Regen Central, iflas etmesinin ardından ATOL lisansını kaybetti. Şirket, tüm rezervasyonların iptal edildiğini açıklarken müşterilere para iadesi yapılmayacağını belirtti.

Avrupa, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu'ya seyahat turları düzenleyen, uçak bileti ve tatil paketleri satan, İngiltere merkezli turizm acentesi Regen Central, resmen iflasının ardından faaliyetlerinin tamamını 13 Ocak'ta durduklarını açıkladı.

ATOL LİSANSINI KAYBETTİ

Uçak bileti ve tur paketleri satan şirket, Regen Travels ve Oneworld Travels isimleriyle hizmet veriyordu. Dünya gazetesinden Şeyda Karaca'nın haberine göre, şirket, İngiltere'de tur operatörleri için zorunlu tutulan devlet destekli ATOL lisansını da kaybetti.

REZERVASYONLAR İPTAL EDİLDİ: PARA İADESİ YAPILMAYACAK

2009 yılında kurulan ve İtalya, Bali, Tayland, Dubai ve Suudi Arabistan gibi popüler destinasyonlara tatil paketleri satan şirket, iflası sonucu tüm hizmetleri iptal ederken müşterilere herhangi bir para iadesi yapmayacağını açıkladı.

İNGİLİZ TURİZM FİRMALARINDAN PEŞ PEŞE İFLAS KARARI

Regen Central Ltd, son dönemde iflasını bildiren tek İngiliz seyahat firması değildi. 2025'te Ickenham Travel Group (Kasım), Great Little Escapes (Haziran) ve Jetline Travel (Mart) da benzer şekilde hizmetlerine son vermek zorunda kalmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

