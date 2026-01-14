Dünya turizmi Şubat’ta İstanbul’da: 482 milyon avroluk buluşma

Yayınlanma:
Turizm sektörünün uluslararası buluşmalarından EMITT, 5–7 Şubat 2026’da İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. 39 ülkeden yüzlerce katılımcıyı ağırlayan fuar, önceki edisyonda 482 milyon Euro’yu aşan iş hacmiyle dikkat çekti.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 5–7 Şubat 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde 29. kez gerçekleştirilecek. Fuar, ICA Events organizasyonuyla düzenlenecek.

Turizm sektörünün uluslararası ölçekteki buluşmalarından biri olan EMITT 2026’da, farklı ülkelerden katılımcılar ile sektör profesyonellerinin bir araya gelmesi hedefleniyor. Fuarda destinasyon tanıtımları, yeni turizm trendleri ve sektör paydaşları arasında iş görüşmeleri yer alacak.

emitt-fuari-2.jpg

Geçtiğimiz yıl düzenlenen EMITT’te 39 ülkeden 656 katılımcı yer alırken, fuar 23 bin 725 ziyaretçiyi ağırladı. Organizasyon kapsamında yapılan görüşmeler sonucunda toplamda 482 milyon Euro’nun üzerinde iş hacmi oluştuğu açıklandı.

banu-keskin-1.jpg

EMITT, İSTANBUL FUAR MERKEZİ’NE TAŞINIYOR

EMITT Fuar Direktörü Banu Keskin, fuarın 2026 edisyonunun İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleneceğini belirterek, bu değişikliğin erişilebilirlik ve organizasyonel verimlilik açısından planlandığını ifade etti. Keskin, önceki edisyonda katılımcı başına ortalama 734 bin Euro’luk iş hacmi oluştuğunu, toplam ticari hacmin ise 482 milyon Euro’yu aştığını aktardı.

Dünyanın en büyük gıda fuarlarından! Türk mutfağı damga vurduDünyanın en büyük gıda fuarlarından! Türk mutfağı damga vurdu

2025 EDİSYONUNA İLİŞKİN VERİLER PAYLAŞILDI

Organizatörler tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2025 yılında katılımcıların yüzde 87’si fuar süresince yaptıkları görüşmeleri sipariş veya ön anlaşmalarla sonuçlandırdı. Aynı yıl katılımcıların yüzde 89’u bir sonraki edisyona katılmayı planladıklarını bildirdi. Fuar süresince toplamda yaklaşık 8 bin sipariş ve ön anlaşma yapıldığı, katılımcı başına ortalama 12 iş anlaşması gerçekleştirildiği belirtildi.

emitt-fuari-3.jpg

ULUSLARARASI KATILIM BEKLENİYOR

EMITT 2026’da konaklama, MICE, sağlık turizmi, seyahat acenteleri, tur operatörleri, turizm kurulları, kamu kurumları ve ulaştırma hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren kurumların yer alması planlanıyor.

Saruhan Holding, Zuchex Fuar’ında 20’nin üzerinde yenilikçi teknolojiyi tanıttıSaruhan Holding, Zuchex Fuar’ında 20’nin üzerinde yenilikçi teknolojiyi tanıttı

Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Japonya, İtalya, Maldivler, Mısır ve Seyşeller’in de aralarında bulunduğu birçok ülkeden milli katılım bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

