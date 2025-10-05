Dünyanın en büyük gıda fuarlarından! Türk mutfağı damga vurdu

Dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olan ve Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen Anuga 2025’e Türkiye damga vurdu. Toplam 110 ülkenin yer aldığı fuarda Türkiye, 413 firmayla katılımda dördüncü sırada yer aldı. Türkiye’yi Yunanistan, Hollanda, Polonya ve Fransa izledi. Katılımcıların 312’si, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) milli katılım alanında yer aldı.

Anuga 2025, 8 bin stantla tüm zamanların en yüksek katılımlı fuarı oldu. Bu yılki tema “Sürdürülebilir Büyüme” olarak belirlendi. Fuarı 200 ülkeden 140 bin sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor. Ziyaretçilerin yüzde 94’ü Almanya dışından geldi. 78 ülke pavilyonu arasında en büyük alan Türkiye’ye ayrıldı.

“Tarım, Türkiye ekonomisinin bugün de yarın da değişmez yapı taşı”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, fuarda yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:

“Tarım, Türkiye ekonomisinin bugün de yarın da değişmez yapı taşı. Gıda enflasyonunu aşağıya çekebilmek elimizde. Devlet yetkililerinin bize aktardığına göre yaşanan geniş kuraklıktan dolayı, yağışların az olmasına bağlı gıda enflasyonunda 3,5-4 puanlık artış oldu. Rastgele sulamayla tarımsal üretimin artmayacağını, sadece ve sadece su kaynaklarımızı israf edeceğimizi unutmamalıyız.Böylece hem tarımda verimi hem de içme suyu güvenliğini risk altında bırakmamış oluruz.”

Avdagiç, Türkiye’de yaklaşık 10 milyon kişinin tarım, gıda ve içecek sektörüyle geçindiğini belirtti. Sektörün bu yılın ilk 7 ayındaki ihracatı 15,5 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat yüzde 21 artarak 13,7 milyar dolara yükseldi. Buna rağmen sektör, 1,79 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi.

"TÜRKİYE'NİN SEVDASI YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Küresel gıda ve içecek pazarının 2024’te 6,7 trilyon dolara ulaştığını aktaran Avdagiç, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Tarımı, Türkiye’nin sevdası yapmak zorundayız. Bunun için tarımda teknoloji kullanımını artırmalı ve yeni nesil teknolojik tarımsal girişimcilik hamlesini başlatmalıyız. Anadolu’yu yeniden ‘bereketli hilal’in en verimli üssüne çevirmeliyiz. Sonra vizyonumuzu yurt dışını da içine alacak şekilde genişletmeliyiz.”

İTO’nun, Anuga’nın yanı sıra Fransa, Çin, Kanada, Hindistan ve Endonezya’daki SIAL fuarlarına da Türk firmalarını taşıdığı bilgisi verildi. Küresel pazarın yıllık ortalama büyüme beklentisinin yüzde 6,2 olduğu belirtildi.

Avdagiç, Türk gıda sektörünün dünya pazarlarında güçlenmesi için şu dört başlığa odaklanılması gerektiğini söyledi:

– “Asya ve Afrika’ya daha çok odaklanmalıyız. Türk geleneksel ve organik gıda ürünlerini gelişen pazarlarda tanıtmalıyız.”

– “Dünya çapında yeni güçlü markalarımızı oluşturmalıyız.”

– “Yerli üretime dayalı yenilikçi tarım teknolojileriyle güçlü altyapı kurmalıyız.”

– “Lojistik altyapımızı daha da güçlendirerek gıda taşımacılığında yaşanan aksaklıkları önlemeliyiz.”

Çiçek balı diye satmışlar, dana kıyma diye yedirmişler

İTO Başkanı, Orta Vadeli Program’daki yüksek katma değerli tarım hedeflerini desteklediklerini söyledi. Kullanılmayan tarım arazilerinin üretime kazandırılmasının ve modern yöntemlerin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti: