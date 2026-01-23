Saray'ın 'sigarayı 300 lira yapacak teklifini' açıkladı: "En ucuzu Türkiye'de" dedi

Sigara tüketiminin ekonomide yarattığı yükü açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, yıllık maliyetin 24 milyar dolar olduğunu söyledi.

Yeşilay tarafından yapılan araştırmanın ortaya koyduğu maliyet verilerinin dolaylı maliyetler, işsizlik maliyetleri, hastalık maliyetleri ile daha yukarı çıktığını belirten Prof. Dr. Toker Ergüder, sigara satışını yurt dışındaki örneklerle kıyaslayarak olması gereken paket fiyatını açıkladı.

"EN UCUZU TÜRKİYE'DE" DEDİ

Türkiye Gazetesi'nden Cemal Emre Kurt'un haberine göre, Ergüder, sigaranın Türkiye’ye maliyetinin yalnızca doğrudan harcamalarla sınırlı olmadığını belirterek, sigaraya bağlı hastalıklar için yapılan sağlık harcamaları ve yurt dışından temin edilen ilaçların net biçimde hesaplanamadığını söyledi.

Gerçek tablonun bu nedenle tam olarak ortaya konulamadığını ifade eden Erdüger, sigara fiyatlarındaki yüzde 10’luk artışın tüketimi yüzde 8 azalttığını hatırlattı.

Erdüger, sigarayla mücadelede en etkili kurumun Maliye Bakanlığı olduğunu dile getirirken 2008-2012 yılları arasında fiyatların ciddi biçimde artırılmasıyla tütün kullanımının yüzde 14 azaldığını, buna karşın 2013 sonrası fiyat artışlarının satın alma gücüne göre yapılmaması nedeniyle Türkiye’nin OECD ve Avrupa’da sigaranın en ucuz satıldığı ülkelerden biri haline geldiğini söyledi.

Bu durumun, sigara kullanım oranlarının düşürülememesine yol açtığını belirten Erdüger "Şu anda OECD ülkeleri ve Avrupa’da en ucuz sigara Türkiye’de satılıyor. Bundan dolayı Türkiye’de ne yazık ki sigara içme oranlarını düşüremiyoruz." dedi.

SARAY'IN 'SİGARAYI 300 LİRA YAPACAK TEKLİFİNİ' AÇIKLADI

Sigara fiyatlarını yurtdışındaki örneklerle karşılaştıran Erdüger, 'sigarayı 300 lira yapacak teklifini' açıkladı. İngiltere’de bir paket sigaranın 15 sterlin (yaklaşık 874 lira), bir pidenin ise 7 sterlin (407 lira) olduğunu belirten Ergüder şunları söyledi:

“Türkiye’de ise tam tersi. Bir pide parasına 3 paket sigara alınıyor. Burada çok uluslu şirketler de boş durmuyor."

Sigaraya zam geldi! Bugünden itibaren geçerli

"Baskı yaparak ‘Sigaraya zam yaparsanız enflasyon ve kaçakçılık artar’ diyorlar. Ama biz Maliye Bakanlığında uzman arkadaşlarla Türkiye’de 2002 ile 2019 yılları arasında sigara fiyatıyla enflasyon ilişkisini inceledik ve hiçbir şey bulamadık."

Bakan TBMM yolunda diyerek açıkladı: Sigara yasaklarında yeni dönem

"Sigara fiyatları dünyada 5 litre benzin fiyatına eş değerdir. Bu mantıkla Türkiye’de bir paket sigaranın en az 300 lira olması gerekiyor.”