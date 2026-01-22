Bakan TBMM yolunda diyerek açıkladı: Sigara yasaklarında yeni dönem

Bakan TBMM yolunda diyerek açıkladı: Sigara yasaklarında yeni dönem
Yayınlanma:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara içilen alanların ve sigara içme görüntülerinin görünürlüğünü azaltacak yeni bir yasa taslağı üzerinde çalışıldığını açıkladı. Taslağın en kısa sürede Meclis’e sunulması planlanıyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada, sigara kullanımına karşı yeni bir mevzuat çalışması başlatıldığını duyurdu. Bakan, özellikle gençler ve kadınlar arasında artan sigara kullanım oranlarına dikkat çekti.

YENİ YASA TASLAĞI YOLDA

Memişoğlu, sigara ile mücadelede yasak ve cezadan çok, bireylerin kendi isteğiyle bırakmasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda, sigara içilen alanların ve sigara kullanım görüntülerinin toplum nezdindeki görünürlüğünü azaltacak bir kanun taslağı üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Bakan Memişoğlu, "Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltmaya yönelik bir mevzuat çalışmamız var. En kısa sürede Meclis'e sunacağız" dedi.

“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda

'GÖRÜNÜRLÜĞÜ AZALTMAK ZORUNDAYIZ'

Açıklamalarına devam eden Bakan, sigaranın toplumsal normalizasyonunu kırmak istediklerini vurguladı. Memişoğlu, "Sigaranın görünürlüğünü azaltmamız lazım. Sigara içenin de sigara ile ilgili materyallerin de görünürlüğünün azalması için bir kanun taslağı oluşturuyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin sigarayı görünür, sanki doğal bir kullanım materyaliymiş gibi algılamasını istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Sigaraya zam geldi! Bugünden itibaren geçerliSigaraya zam geldi! Bugünden itibaren geçerli

HEDEF KULLANIM ORANINI YARI YARIYA DÜŞÜRMEK

Türkiye'de tütün kullanım oranının hala yaklaşık yüzde 33 seviyesinde olduğunu, yani her üç kişiden birinin sigara içtiğini hatırlatan Memişoğlu, "Biz bunu yarı yarıya azaltma hedefiyle hareket ediyoruz ve azaltmak zorundayız" ifadelerini kullandı. Mücadele kapsamında sigara bırakma polikliniklerini ve mobil sigara timlerini güçlendirdiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak:AA

