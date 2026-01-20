SGK listeye ekledi: 5 yıl kazandılar

Sosyal Güvenlik Kurumu, ağır ve riskli işlerde çalışanlara sunulan Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) uygulamasında kapsamı büyüttü. 2026 yılından itibaren geçerli olacak yeni düzenleme ile birlikte, daha önce bu haktan yararlanamayan bazı meslek grupları da erken emeklilik hakkına kavuşmuş oldu.

YIPRANMA PAYI İLE ERKEN EMEKLİLİK YOLU

Uygulama kapsamında, belirlenen mesleklerde çalışanların prim ödeme gün sayılarına ilave süreler ekleniyor.

Biriken bu ek süreler, hem prim gün sayısını artırıyor hem de emeklilik için gereken yaş haddinden indirilerek kişiye daha erken emekli olma şansı tanıyor.

Madenciler, emniyet mensupları ve askerlerle özdeşleşen bu hak; bugün artık sağlık çalışanlarından itfaiyecilere kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

PRİM GÜNLERİ NASIL HESAPLANIYOR?

Yıpranma payı alan iş kollarında, normal şartlarda yılda 360 gün olan prim süresi, yapılan işin riskine göre 60, 90 ya da 180 gün artırılarak hesaba katılıyor.

Örnek vermek gerekirse; yılda 90 gün yıpranma payı olan bir sektörde çalışan kişinin yıllık primi 360 gün yerine 450 gün olarak sisteme işleniyor. Bu kazanımlar toplandığında çalışanlara 5 yıl, bazı çok ağır iş kollarında ise 8 yıla kadar erken emeklilik imkanı doğuyor.

LİSTEYE YENİ EKLENEN MESLEKLER

2026 yılı itibarıyla SGK'nın listesine dahil ettiği yeni iş kolları şunlar oldu:

Çimento fabrikası çalışanları

Alüminyum fabrikası çalışanları

Cam sanayi çalışanları

Dökümhane işçileri

MEVCUT LİSTEDE KİMLER VAR?

Hali hazırda yıpranma payından yararlanan diğer gruplar ise şöyle sıralanıyor:

SAĞLIK ÇALIŞANLARI: Doktor, hemşire, ebe, hasta bakıcı ve ambulans şoförleri (Yılda 60 gün).

MADEN İŞÇİLERİ: Yerin altında çalışanlar en yüksek pay olan yılda 180 gün hakkına sahip.

GÜVENLİK GÜÇLERİ: Asker, polis, MİT mensupları ve infaz koruma memurları.

AĞIR SANAYİ VE DİĞERLERİ: Demir-çelik işçileri, zehirli maddelerle çalışanlar, itfaiyeciler ve basın kartı sahibi gazeteciler.