Sanayide çarklar dönmüyor! Üretimde 22 aylık çöküş
Yayınlanma:
Türkiye’nin ekonomik büyümesinin öncü göstergesi olan imalat sanayinde daralma, tam 22 aydır aralıksız sürüyor. İSO verilerine göre, Ocak ayında imalat sektörü hem yeni siparişlerde hem de üretim hacminde kan kaybetmeye devam etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak 2026 sonuçları, sanayideki kronikleşmiş krizi bir kez daha belgeledi. Eşik değer olan 50,0’nin altında kalarak 48,1 seviyesine gerileyen endeks, sektördeki bozulmanın hızlandığını gösterdi.

SİPARİŞLER BIÇAK GİBİ KESİLDİ

İmalatçılar, yılın ilk ayında talep koşullarının son derece zayıf seyrettiğini bildirdi. Bu durum hem iç piyasada hem de dış pazarda siparişlerin erimesine yol açtı:

Sanayici sert çıktı: Artık pranga haline geldi

YENİ SİPARİŞLERDE YAVAŞLAMA: Yeni siparişlerdeki düşüş, Aralık ayına göre daha da hızlandı.

İHRACAT KAN KAYBEDİYOR: Yeni ihracat siparişleri, toplam siparişlere oranla çok daha belirgin bir daralma sergiledi.

ÜRETİM HACMİ DARALIYOR: Talep bulamayan firmalar üretim hacmini düşürdü; üretimdeki kesintisiz daralma 22’nci ayına ulaştı.

21 AYIN EN HIZLI ZAMMI

Sanayici sadece talepsizlikle değil, aynı zamanda fırlayan ham madde maliyetleriyle de boğuşuyor. Girdi maliyetleri Ocak ayında keskin bir şekilde artarken, enflasyon baskısı Nisan 2024’ten bu yana en yüksek düzeye çıktı. Firmalar bu maliyet artışını mecburen etiketlere yansıttı ve nihai ürün fiyatlarında son 21 ayın en hızlı artışı kaydedildi.

TEKSTİL VE KİMYADA 'UMUT' KIRINTISI

Genel tabloda karamsarlık hakim olsa da 10 sektörden beşinde üretim hacmi genişledi:

EN GÜÇLÜ BÜYÜME: Kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe son bir yılın ardından toparlanma görüldü.

Sanayide üretim geriledi

TEKSTİLDE SÜRPRİZ: Tekstil üretimi, 31 ay sonra ilk kez artış kaydetti.

EN SERT DÜŞÜŞ: Metalik olmayan mineral ürünler sektöründe üretim ve siparişler adeta çakıldı.

İSTİHDAMDA GIDA ÖNDE: Çalışan sayısını artıran dört sektör arasında en güçlü işe alım gıda ürünlerinde yaşandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

