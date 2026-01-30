Restoranlardan kalkan servis ücreti zam olarak dönüyormuş!

Restoranlarda servis ve kuver ücreti alınması yasaklandı. Restoranlar artık müşterilerinden servis ücreti, masa ücreti ve kuver” adı altında ek ücret alamayacak. Söz konusu durumun menü fiyatlarında artışa yol açabileceğini ifade eden Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Üyesi Yiğit Girgin, "Muhtemelen fiyatlara yüzde 10 ile 20 arasında yansıyacaktır" dedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; restoran, kafe ve pastanelerde müşterilerden “servis ücreti, masa ücreti ve kuver” adı altında ek ücret alma dönemi sona erdi. Artık müşteriler, sadece menüde gördüğü fiyatı ödeyecek.

Bloomberg HT’nin haberine göre, alınan karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Üyesi Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin, karar ile gelir ekosistemini servis ve kuver ücretine bağlayan bir işletmede menü fiyatlarının artabileceğine işaret etti ve "Muhtemelen fiyatlara yüzde 10 ile 20 arasında yansıyacaktır" sözlerini sarf etti. Girgin, aynı zamanda Türkiye’nin servis ücretini gelir kalemine dönüştüren ender ülkelerinden biri olduğunu ifade etti.

MAAŞ POLİTİKASINI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMESİ GEREKECEK”

Girgin, sözlerinin devamında, sektörün en büyük zorlukları arasında restoran personelinin maaş politikaları olduğunu söyleyerek “Servis ve kuver ücretiyle personel memnuniyetini sağlayan işletmelerin maaş politikasını yeniden gözden geçirmesi gerekecek” ifadelerine yer verdi.

Turizmde öne çıkan bir diğer noktanın ise turistlerin davranışı olduğunu belirten Girgin, son dönemde yabancı turistlerin erken rezervasyon yerine son dakika rezervasyonlarını tercih etmeye başladığını açıkladı. Açıklamasının devamında, turizmin 2025 yılı performansını da değerlendiren Girgin, ziyaretçi sayısının 64 milyon ve gelirlerin ise 65,2 milyar dolara çıkması ile beklentilerin yakalandığını ifade etti. Ancak daha sonra söz konusu verilerin tek başına yeterli olmadığını ve turist sayısının yanı sıra, harcama düzeylerinin ve kaldıkları sürelerin de detaylı bir şekilde açıklanması gerektiği belirtti.

Girgin, maliyetler dengelenirse, restoran işletmelerinin fiyat artışlarını daha kontrollü yapabileceğini ancak Türkiye’de her artışın hemen tüketiciye yansımasının sıkıntı yaratabileceğine dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

