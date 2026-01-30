Bakanlığın yasağını ilk delen Meclis oldu: Adisyon ortaya çıktı

Bakanlığın yasağını ilk delen Meclis oldu: Adisyon ortaya çıktı
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle restoranlarda kuver, servis ücreti gibi ek tutarlar yasaklandı. Bakanlığın yasağını ilk delen Meclis oldu.

Özellikle turizm bölgelerinde çok kez gündeme gelen kuver, servis ücreti, masa ücreti adı altındaki ödemeler şikayetlere neden olmuştu. Ticaret Bakanlığı kimi restoranlarda yemek ücreti kadar olan o ödemelerin iptali için harekete geçti.

Bakanlık Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile restoranlarda alınan servis ücreti, kuver ve benzeri ek bedelleri kaldırdı. Restoranların yeni uygulamaya vereceği tepkiler merak konusu olurken yasağı ilk delen belli oldu.

BAKANLIĞIN YASAĞINI İLK DELEN MECLİS OLDU

Bakanlığın yönetmelik değişikliği 30 Aralık Cuma itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık işletmelerde servis, kuver, garsoniye, masa bedeli gibi ek ücretler hesaba yansıtılmayacak.

bakanligin-yasagini-ilk-delen-meclis-oldu-adisyon-ortaya-cikti-2.jpg

Ticaret Bakanlığının hayata geçirdiği düzenlemeyle masaya gelen hesapta sonradan ortaya çıkan ve tüketiciyi rahatsız eden sürpriz ücretlerin önüne geçilmesi hedefleniyordu ancak yasağı ilk delen Meclis oldu.

Son dakika | Restoran ve kafelerde yeni dönem: O ücretler tarihe karıştıSon dakika | Restoran ve kafelerde yeni dönem: O ücretler tarihe karıştı

Güldüren yemek ücretleriyle bilinen Meclis lokantası, 8 liralık kuver ücretiyle de güldürürken Bakanlığın yasağını delmiş oldu.

ADİSYON ORTAYA ÇIKTI

Eray Görgülü'nün paylaşımına göre, Meclis lokantasında gelen hesapta kuver ücretinin yansıtıldığı görüldü.

bakanligin-yasagini-ilk-delen-meclis-oldu-adisyon-ortaya-cikti-3.jpg

Tüketicilerin tercih ettiği ürünlerde yanılmaması için uygulamayı başlatırken, vekilleri yanıltan ücret için ne adım atacağı sorgulanmaya başlandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

