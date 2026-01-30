Son dakika | Restoran ve kafelerde yeni dönem: O ücretler tarihe karıştı

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile restoranlarda alınan servis ücreti, kuver ve benzeri ek bedeller uygulamadan kaldırıldı.

Artık işletmelerde servis, kuver, garsoniye, masa bedeli vb. adı ne olursa olsun hesaba ek bir ücret yansıtılmayacak.

Ticaret Bakanlığının bu düzenlemesi ile masaya gelen hesapta sonradan ortaya çıkan ve tüketiciyi rahatsız eden beklenmedik maliyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyordu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Karar, 30 Aralık Cuma itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında yapılan değişiklikte şu ifadeler yer aldı: