Son dakika | Restoran ve kafelerde yeni dönem: O ücretler tarihe karıştı

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar ile restoranlarda servis ücreti veya kuver gibi ek bedeller kaldırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile restoranlarda alınan servis ücreti, kuver ve benzeri ek bedeller uygulamadan kaldırıldı.

Artık işletmelerde servis, kuver, garsoniye, masa bedeli vb. adı ne olursa olsun hesaba ek bir ücret yansıtılmayacak.

Ticaret Bakanlığının bu düzenlemesi ile masaya gelen hesapta sonradan ortaya çıkan ve tüketiciyi rahatsız eden beklenmedik maliyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyordu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Karar, 30 Aralık Cuma itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında yapılan değişiklikte şu ifadeler yer aldı:

"Tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması hâlinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur. Ancak lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 51 inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla; tüketiciden servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edilemez."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

