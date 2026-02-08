Son dakika|Ramazan öncesi Bakanlık harekete geçti! Tavuk ihracatını durdurma kararı

Tavuk üretici ve satıcılarının Ramazan ayı öncesinde fiyatlara yüzde 15 zam kararı alması nedeniyle, Ticaret Bakanlığı, tavuk ihracatını yarından itibaren durdurma kararı aldı.

Bakanlık, kararın iç piyasada arzı artırmak ve fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla alındığını ifade etti.

NTV’nin haberine göre, Ramazan ayı öncesinde, tavuk üreticileri tarafından alınan yüzde 15’lik zam kararının ardından Ticaret Bakanlığı, iç piyasadaki ürün arzını artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için önemli bir adım attı. Bakanlık tarafından alınan karar doğrultusunda, tavuk eti ihracatı yarın itibarıyla durdurulacak.

