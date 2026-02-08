Son dakika|Ramazan öncesi Bakanlık harekete geçti! Tavuk ihracatını durdurma kararı

Son dakika|Ramazan öncesi Bakanlık harekete geçti! Tavuk ihracatını durdurma kararı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Tavuk üreticileri ve satıcılarının Ramazan öncesinde fiyatlara yüzde 15 kararı almasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, tavuk ihracatını yarından itibaren durduracak.

Tavuk üretici ve satıcılarının Ramazan ayı öncesinde fiyatlara yüzde 15 zam kararı alması nedeniyle, Ticaret Bakanlığı, tavuk ihracatını yarından itibaren durdurma kararı aldı.

Bakanlık, kararın iç piyasada arzı artırmak ve fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla alındığını ifade etti.

YARINDAN İTİBAREN DURDURULACAK!

NTV’nin haberine göre, Ramazan ayı öncesinde, tavuk üreticileri tarafından alınan yüzde 15’lik zam kararının ardından Ticaret Bakanlığı, iç piyasadaki ürün arzını artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için önemli bir adım attı. Bakanlık tarafından alınan karar doğrultusunda, tavuk eti ihracatı yarın itibarıyla durdurulacak.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Kalyon ve Cengiz Suriye yolunda! 7 milyarlık projeyi Bakan Bayraktar duyurdu
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Ekonomi
Emeklilere pazar desteğinin ödeneceği tarih belli oldu
Emeklilere pazar desteğinin ödeneceği tarih belli oldu
Yozgat’ta ramazan pidesine zam yapılmayacak
Yozgat’ta ramazan pidesine zam yapılmayacak