Palamut akın etti

Sinop'un Türkeli ilçesinde Güzelkent açıklarında denize açılan balıkçılar Sinan Ersoy ve Cüneyt Yücel, yaklaşık 3 bin 200 palamut avlayarak döndü.

Güzelkent Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mürsel Sarısoy, av sezonunun başlamasından şimdiye kadar beklenen verimin alınamadığını belirtirken, "Ancak son günlerde denizde palamut bolluğu yaşandı" dedi.

Balıkçı teknelerinin limana dolu şekilde dönmeye başladığını söyleyen Sarısoy, bu durumun hem balıkçılar hem de bölge halkı için sevindirici olduğunu ifade etti.

"PALAMUT KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI"

Sarısoy, "Uzun süre verimli av olmadı ancak son günlerde palamut kendini göstermeye başladı. Şu anda teknelerimiz her seferden dolu dönüyor. Bu da hem balıkçılarımızın hem de vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyor" diye konuştu.

Av iyi geçti balıkçılar halka bedava dağıttı

Avlanan balıkların soğuk hava depolarında muhafaza edildiğini anlatan Sarısoy, daha sonra çevre il ve ilçelere gönderildiklerini açıkladı.