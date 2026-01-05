Özel okulların zam oranı belli oldu

Özel okulların zam oranı belli oldu
TÜİK’in enflasyon verilerinin ardından özel okulların 2026-2027 dönemi ücret artış sınırları belli oldu. Yeni kayıt yaptıracaklar için yüzde 44'e yaklaşan zam tavanı bellirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon artışını yüzde 0,89 olarak açıklarken, 2025 yılı toplam enflasyonu yüzde 30,89 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde Üretici Fiyat Endeksi’ndeki aylık yükseliş yüzde 0,75, yıllık artış ise yüzde 27,67 oldu.

Bu istatistiklerin paylaşılmasıyla birlikte, özel okulların önümüzdeki eğitim yılında uygulayabileceği tavan zam oranları da kamuoyuna duyuruldu.

YENİ KAYITLARDA YÜZDE 44'E VARAN ARTIŞ

Özel okulların 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için belirleyebileceği en yüksek artış oranları sınıflara göre farklılık gösteriyor.

Okul öncesi kademesi ile 1., 5. ve 9. sınıflara yeni başlayacak öğrenciler için ücretlerdeki artış tavanı yüzde 43,92 olarak saptandı. Eğitim kurumları, bu başlangıç sınıfları için açıklanan oranı geçemeyecek.

ARA SINIFLAR VE DİĞER KALEMLERDEKİ SINIRLAR

Eğitimine aynı okulda devam eden ara sınıf öğrencileri için uygulanacak zam oranı yüzde 30,74 ile sınırlandırıldı.

Bunun yanı sıra, yemek ve servis ücretleri dışarıda bırakılmak üzere, diğer hizmet kalemlerinde yapılabilecek fiyat artışının üst sınırı yüzde 29,28 olarak tayin edildi. Özel öğretim kurumlarının bu belirlenen yasal sınırların üzerinde bir fiyatlama yapmasına izin verilmeyecek.

MAAŞ ZAMLARI EĞİTİM YÜKÜNÜN ALTINDA KALDI

Açıklanan bu rakamlar, çocuklarını özel okulda okutan ücretli çalışanlar ve orta gelirli kesim özel okul yollarının kapanması demek.

TÜİK'in yıllık enflasyonu yüzde 30,89 olarak ilan etmesine rağmen, okula yeni başlayacak çocuklar için belirlenen yüzde 43,92'lik zam tavanı, resmi enflasyonun yaklaşık 13 puan üzerinde seyrediyor.

Emekli ve memur maaşlarına yapılan zamların yüzde 12 ile yüzde 18 bandında kaldığı bir ekonomik ortamda, eğitim maliyetlerindeki yüzde 30 ile 44 arasındaki bu artışlar, hane halkının bütçesindeki eğitim yükünü taşınamaz bir noktaya getiriyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

