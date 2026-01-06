2025 yılını yüzde 100’ün üzerinde bir değer kazancıyla kapatan ve halkın en önemli yatırım aracı haline gelen gram altın, 2026’nın ilk günlerinde de durdurulamıyor.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonun yarattığı jeopolitik gerilim, küresel piyasalarda altına olan talebi artırırken; Türkiye’de ise tablo çok daha ağır seyrediyor. Spot piyasa ile fiziki piyasa arasındaki makasın iyice açılması, elindeki üç kuruş parayı korumaya çalışan tüketicinin maliyetini katlıyor.

KAPALIÇARŞI VE EKRAN ARASINDAKİ UÇURUM BÜYÜYOR

6 Ocak 2026 sabahı itibarıyla televizyon ekranlarında ve banka verilerinde gram altın 6 bin 165 TL seviyesinden işlem görüyor.

Ancak bu rakam, halkın altına erişebildiği gerçek piyasayı yansıtmıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 6 bin 405 TL’ye kadar yükselmiş durumda.

Bu durum, sadece bir gram altında bile 240 lirayı aşan bir fiyat farkı anlamına geliyor. Bir kilogram altın bazında bakıldığında ise spot piyasa ile fiziki piyasa arasındaki makas 5 bin 575 dolara ulaşarak ekonomi yönetiminin "piyasa istikrarı" iddialarını boşa çıkarıyor.

DARPHANE SERTİFİKASINDA ANOMALİ: YÜZDE 70 DAHA PAHALI

Borsada işlem gören ve halkın altına dijital yolla ulaşmasını sağlayan Darphane Altın Sertifikası’nda (ALTIN.S1) ise tam bir fiyat kaosu yaşanıyor. 100 adedi normal şartlarda 1 gram altına denk gelmesi gereken sertifika, dün 106,28 TL’den kapanarak tarihî bir zirve gördü.

Bu hesapla sertifika üzerinden altın almaya çalışan bir kişi, spot piyasadaki fiyatın yaklaşık yüzde 70 üzerinde bir bedel ödemek zorunda kalıyor. Bu tablo, piyasadaki likidite sıkışıklığını ve güven sorununu bir kez daha tescilliyor.

KÜRESEL RİSKLER VE ABD VERİLERİ TAKİPTE

Küresel piyasalarda ons altın, haftanın ikinci işlem gününde 4 bin 455 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Analistler, jeopolitik risklerin altına olan duyarlılığı artırdığını belirtirken, halkın gözü bu hafta ABD’den gelecek olan istihdam verilerinde olacak.

Eğer rakamlar beklentilerin altında kalırsa, düşük faiz beklentisiyle birlikte altın fiyatlarının daha da yukarı yönlü hareket etmesi bekleniyor.