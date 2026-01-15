Orta gelirliye ev hayal oldu

Konut piyasasında orta gelirli vatandaşın ev sahibi olma hedefi, 2025 yılında da yüksek engellerle karşılaştı. Yükselen ev fiyatları, enflasyon karşısında eriyen ücretler ve yüksek konut kredi faizleri, bu kesimin satın alma gücünü ciddi şekilde kısıtladı. Sektör temsilcileri, satışların ağırlıklı olarak lüks segmentte ve yatırımcı odaklı devam ettiğini, orta gelirliye yönelik erişilebilir konut sorununun ise çözülmediğini belirtiyor.

2025'TE HEDEF TUTTURULAMADI

Sözcü’ye konuşan Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hakan Şişik, 2026'nın ilk çeyreğinden umutlu olduklarını ancak İstanbul'daki belediye süreçlerindeki aksaklıklar ve mali sıkıntıların ruhsat süreçlerini uzattığını ifade etti. Şişik, "Artık yılın ilk yarısından umutlu değiliz. Üçüncü çeyrek gibi toparlanma olursa, ikinci yarıya olumlu bakabiliriz" dedi.

UZMANLARDAN FAİZ ÇAĞRISI: YÜZDE 2'NİN ALTINA İNMELİ

Çözüm önerisi olarak konut kredi faiz oranlarına dikkat çeken Şişik, orta gelirli kesimin ev alabilmesi için bu faizlerin yüzde 2'nin altına düşmesi gerektiğini vurguladı. İNDER Başkanı Engin Keçeli de benzer şekilde, "Mevduat faizleri düşmeli. Mevduatı yenemiyoruz, bir de altın var" diyerek tasarrufların konuta yönlendirilmesindeki zorluğa işaret etti.

KREDİ LİMİTLERİ VE MALİYETLER SORUN OLMAYA DEVAM EDİYOR

Engin Keçeli, kredi limitlerinin yetersizliğini de eleştirdi. Keçeli, "Bugün İstanbul’da en ucuz semtte bile 100 metrekare bir evin fiyatı 4 milyon lira. Banka ise 500 bin lira kredi veriyor. Böyle bir şey olamaz" ifadelerini kullandı. Keçeli ayrıca, yüksek maliyetler nedeniyle gelecek yılın zor geçeceğini, projelerde çok daha dikkatli ve verimlilik odaklı planlama yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.