Niye hepimiz fakiriz? işte TÜİK enflasyonunda ekonomi tarihine geçecek 30 gün hesabı
TÜİK bugün Ocak 2026 enflasyonunu açıkladı. Ocak ayı ile Aralık ayı verileri arasındaki uçurum hayrete düşürdü. Emekli maaşı ve asgari ücret zammının belirlendiği Aralık ayında enflasyonun dibe vurması, ocakta fırlaması aslında ne tesadüf ne de inandırıcı. Son 5 yılın enflasyon verilerini inceledik: Gördük ki enflasyon her yıl aralık ayında 'mucizevi' şekilde düşüp ocakta fırlıyor...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığına göre Ocak 2026'da Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 4,84 yıllık enflasyon yüzde 30,65 oldu.

Bu veri, milyonlarca memur, memur emeklisi ve SSK ile Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına eklenen enflasyon farkı belli olduktan sonra geldi.

30 GÜNDE NE DEĞİŞTİ?

Maaşlara yapılacak enflasyon farkı Aralık 2025 enflasyonu ile netleşmişti. TÜİK Aralık 2025 enflasyonunu yüzde 0,89, 2025 yıllık enflasyonunu yüzde 30,89 olarak açıklamıştı.

Sadece 30 günde ortaya çıkan bu makas akıllara durgunluk verdi. Ne oldu de geçen ay 0,89 olan enflasyon yüzde 4, 84'e fırladı?

ŞİMŞEK BAŞKA VERİLER BAŞKA ŞEY SÖYLÜYOR

Bakan Mehmet Şimşek'e göre hava şartlarından etkilenen gıda fiyatları birincil neden, bir de ocak ayına has koşullar...

Ancak veriler başka bir şey söylüyor.

Yılda iki kez enflasyon farkına göre maaş zammı alan kamu çalışanları ve emekliler için kritik olan enflasyon verisi zam öncesi düşük kalırken zam sonrası fırlıyor.

Son 5 yıla ait enflasyon verilerini derledik. Son 5 yılda istisnasız şu olmuş: Aralık ayında düşen enflasyon ocak ayında fırlamış. Şimşek'in dediği gibi ocak ayına özgü bir durum yok ortada, çünkü ocaktaki sıçrama sonraki aylarda bir önceki ay seviyelerine geri çekilmemiş.

2021 yılından 2026 yılına kadar aralık ve ocak ayı enflasyon verilerini derledik. Son 5 yıla ait veriler şu şekilde:

DönemAylık Enflasyon (%)
Aralık 20213,51
Ocak 202211,10
Aralık 20221,18
Ocak 20236,65
Aralık 20232,93
Ocak 20246,70
Aralık 20242,24
Ocak 20255,03
Aralık 20250,89
Ocak 20264,84

Aylık enflasyonda iki ay büyük makas açarken yıllık enflasyonda durum şöyle:

DönemYıllık Enflasyon (%)
Aralık 202121,31
Ocak 202248,69
Aralık 202264,27
Ocak 202357,68
Aralık 202364,77
Ocak 202464,86
Aralık 202447,09
Ocak 202542,38
Aralık 202530,89
Ocak 202630,65

ZAM AYI GELİNCE ENFLASYON DÜŞÜYOR

Üstelik enflasyon verileri sadece aralık ve Ocak aylarında değişmiyor. Yine enflasyon farkı verilen ayı olan temmuz ile haziran aylarında da durum benzer. Haziran ayında düşük gelen enflasyon ne oluyorsa temmuz aylarında yükseliyor.

Haziran 2025'te aylık enflasyon 1,37 olurken Temmuz 2025'te 2,06'ye yükseldi. Yine Haziran 2024'te 1,64 olan enflasyon sadece 30 gün sonra Temmuz 2024'te 3,23'e fırladı.

MEMUR VE EMEKLİ İÇİN ENFLASYON FARKI

TOPLU SÖZLEŞME PAYI: 2026 yılının ikinci yarısı için memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği %7 oranında zam uygulanacak. Eğer Ocak-Haziran dönemi enflasyonu bu oranı aşarsa, aşan kısım "enflasyon farkı" olarak maaşlara eklenecek.

ENAG Ocak ayı enflasyonunu açıkladıENAG Ocak ayı enflasyonunu açıkladı

SEYYANEN ÖDEME DETAYI: Yıl başında memur maaşlarına 1.000 TL’lik seyyanen artış yapılmıştı. Temmuz döneminde benzer bir artışın yapılıp yapılmayacağı henüz net belli değil.

OCAK 2026'DA MAAŞLAR NE KADAR OLMUŞTU?

Yılın ilk döneminde yapılan artışlarla güncel maaş tabloları şu şekilde gerçekleşmişti:

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 52 bin 617 TL’den 60 bin 896 TL’ye yükseldi.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ: Ek desteklerle birlikte 27 bin 887 TL seviyesine çıktı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI (SSK/BAĞ-KUR): Taban aylık düzenlemesiyle 20 bin TL olarak belirlendi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

