Niye hepimiz fakiriz? işte TÜİK enflasyonunda ekonomi tarihine geçecek 30 gün hesabı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığına göre Ocak 2026'da Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 4,84 yıllık enflasyon yüzde 30,65 oldu.

Bu veri, milyonlarca memur, memur emeklisi ve SSK ile Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına eklenen enflasyon farkı belli olduktan sonra geldi.

30 GÜNDE NE DEĞİŞTİ?

Maaşlara yapılacak enflasyon farkı Aralık 2025 enflasyonu ile netleşmişti. TÜİK Aralık 2025 enflasyonunu yüzde 0,89, 2025 yıllık enflasyonunu yüzde 30,89 olarak açıklamıştı.

Sadece 30 günde ortaya çıkan bu makas akıllara durgunluk verdi. Ne oldu de geçen ay 0,89 olan enflasyon yüzde 4, 84'e fırladı?

ŞİMŞEK BAŞKA VERİLER BAŞKA ŞEY SÖYLÜYOR

Bakan Mehmet Şimşek'e göre hava şartlarından etkilenen gıda fiyatları birincil neden, bir de ocak ayına has koşullar...

Ancak veriler başka bir şey söylüyor.

Yılda iki kez enflasyon farkına göre maaş zammı alan kamu çalışanları ve emekliler için kritik olan enflasyon verisi zam öncesi düşük kalırken zam sonrası fırlıyor.

Şimşek yüksek enflasyonun nedenini buldu

Son 5 yıla ait enflasyon verilerini derledik. Son 5 yılda istisnasız şu olmuş: Aralık ayında düşen enflasyon ocak ayında fırlamış. Şimşek'in dediği gibi ocak ayına özgü bir durum yok ortada, çünkü ocaktaki sıçrama sonraki aylarda bir önceki ay seviyelerine geri çekilmemiş.

2021 yılından 2026 yılına kadar aralık ve ocak ayı enflasyon verilerini derledik. Son 5 yıla ait veriler şu şekilde:

Dönem Aylık Enflasyon (%) Aralık 2021 3,51 Ocak 2022 11,10 Aralık 2022 1,18 Ocak 2023 6,65 Aralık 2023 2,93 Ocak 2024 6,70 Aralık 2024 2,24 Ocak 2025 5,03 Aralık 2025 0,89 Ocak 2026 4,84

Aylık enflasyonda iki ay büyük makas açarken yıllık enflasyonda durum şöyle:

Dönem Yıllık Enflasyon (%) Aralık 2021 21,31 Ocak 2022 48,69 Aralık 2022 64,27 Ocak 2023 57,68 Aralık 2023 64,77 Ocak 2024 64,86 Aralık 2024 47,09 Ocak 2025 42,38 Aralık 2025 30,89 Ocak 2026 30,65

ZAM AYI GELİNCE ENFLASYON DÜŞÜYOR

Üstelik enflasyon verileri sadece aralık ve Ocak aylarında değişmiyor. Yine enflasyon farkı verilen ayı olan temmuz ile haziran aylarında da durum benzer. Haziran ayında düşük gelen enflasyon ne oluyorsa temmuz aylarında yükseliyor.

Haziran 2025'te aylık enflasyon 1,37 olurken Temmuz 2025'te 2,06'ye yükseldi. Yine Haziran 2024'te 1,64 olan enflasyon sadece 30 gün sonra Temmuz 2024'te 3,23'e fırladı.

MEMUR VE EMEKLİ İÇİN ENFLASYON FARKI

TOPLU SÖZLEŞME PAYI: 2026 yılının ikinci yarısı için memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği %7 oranında zam uygulanacak. Eğer Ocak-Haziran dönemi enflasyonu bu oranı aşarsa, aşan kısım "enflasyon farkı" olarak maaşlara eklenecek.

ENAG Ocak ayı enflasyonunu açıkladı

SEYYANEN ÖDEME DETAYI: Yıl başında memur maaşlarına 1.000 TL’lik seyyanen artış yapılmıştı. Temmuz döneminde benzer bir artışın yapılıp yapılmayacağı henüz net belli değil.

OCAK 2026'DA MAAŞLAR NE KADAR OLMUŞTU?

Yılın ilk döneminde yapılan artışlarla güncel maaş tabloları şu şekilde gerçekleşmişti:

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 52 bin 617 TL’den 60 bin 896 TL’ye yükseldi.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ: Ek desteklerle birlikte 27 bin 887 TL seviyesine çıktı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI (SSK/BAĞ-KUR): Taban aylık düzenlemesiyle 20 bin TL olarak belirlendi.