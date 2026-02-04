Mevsimsellikten arındırılmış ocak enflasyonu belli oldu

Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, ekonomistlerin ve piyasa yapıcıların asıl odaklandığı "mevsim etkisinden arındırılmış" veriler de açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ekonomi yönetiminin yakından takip ettiği göstergelerdeki son durum şöyle şekilleniyor:

Mevsim Etkisinden Arındırılmış Genel TÜFE, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88 oranında artış gösterdi.

ARINDIRILMIŞ VERİ ENFLASYONU DAHA NET GÖSTERDİ

Bu rakam, Aralık ayındaki yüzde 1,65'lik artışla kıyaslandığında, enflasyonun aylık hızının neredeyse iki katına yaklaştığını kanıtlıyor.

Mevsimsel dalgalanmaların temizlendiği bu veri, fiyat artışlarındaki katılığı ve ivmeyi daha net yansıtıyor.

Çekirdek enflasyonun seyri de benzer bir yükseliş trendine işaret ediyor. İşlenmemiş gıda, enerji ve altın gibi oynak kalemlerin dışarıda tutulduğu B endeksi, Ocak ayında yüzde 2,50 oranında yükseldi.

Bir önceki ay yüzde 1,94 olan bu artışın üzerine çıkılması, fiyat artışlarının genele yayıldığını gösteriyor. En dar kapsamlı çekirdek gösterge olan ve "enflasyonun kalbi" olarak nitelendirilen C endeksi ise yüzde 2,45 artış kaydederek, Aralık ayındaki yüzde 2,05'lik seviyesini geride bıraktı.