Mevlana şekerin mucidi iflas etti!

Konkordato ilanları hız kesmezken birçok köklü firma da ekonomik darboğazdan kurtulamayarak iflas yoluna giriyor.

Konya merkezli gıda sanayisinin en köklü temsilcilerinden biri olan Konya Giba Gıda için yolun sonu göründü. Konya'nın simgelerinden biri haline gelen Mevlana şekeri tüm Türkiye'ye tanıtan firma bir süredir mali sıkıntılarla boğuşuyordu. Borçlarını yapılandırmak amacıyla yargıya başvuran şirket, beklediği hukuki korumayı alamadı.

MEVLANA ŞEKERİN MİMARI

Mevlana şekerin tanıtımında büyük rol oynayan firma ekonomik çıkmaza direnemedi.

Mahkeme, 45 yıllık dev firmanın konkordato talebini geri çevirerek iflasına hükmetti. Bu kararla birlikte, yerli gıda pazarında bir devir resmen kapandı.

MAHKEME KONKORDATO TALEBİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Giba Gıda’nın yaşadığı finansal kriz nedeniyle mahkemeye sunduğu geçici mühlet süreci tamamlandı. Yapılan incelemeler sonucunda mahkeme heyeti, şirketin sunduğu kurtarma planını yetersiz bularak konkordato talebinin reddine karar verdi.

Bu kararın ardından, şirketi alacaklılara karşı koruyan tüm ihtiyati tedbirler ve daha önce tanınan kesin mühlet kararları yürürlükten kaldırıldı.

İFLAS MASASI RESMEN KURULDU

Hukuki sürecin tamamlanmasıyla birlikte, geçici konkordato komiserinin yetkileri sona erdirildi. Konya 1. İcra Müdürlüğü bünyesinde "2025/12 İflas" numaralı dosya açılarak şirketin iflas süreci resmen başlatıldı.

Kurulan iflas masası, yarım asırlık şirketin varlıklarını tasfiye ederek alacaklıların mağduriyetini gidermeye çalışacak. Ücretli çalışanlar ve tedarikçilerin gözü şimdi tasfiye sürecinden gelecek haberlere çevrildi.

45 YILLIK ÜRETİM GEÇMİŞİ SONA ERDİ

Temelleri 1980 yılında atılan firma, özellikle Mevlana şekeri üretimiyle sektörde kendine geniş bir yer edinmişti.

Onlarca kişiye istihdam sağlayan ve halkın sofrasına yerli üretimle giren şirketin iflası, bölgesel ekonomide de yankı uyandırdı. Veriler, son dönemde artan hammadde maliyetleri ve finansmana erişim zorluklarının, köklü sanayi kuruluşları üzerinde kurduğu baskıyı bir kez daha doğruladı.