2025 yılında otomotiv sektörü hem satış hem de vergi gelirleri açısından dikkat çekici bir performans sergiledi. Otomotiv pazarı yıl genelinde yüzde 10 büyürken, sektörden elde edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) geliri yüzde 46’nın üzerinde artış gösterdi. Böylece 2025’te otomotivden tahsil edilen toplam ÖTV tutarı 787 milyar 872 milyon TL’ye ulaştı.

Ağır ticari araçlar dahil olmak üzere toplam otomotiv pazarı 2025’te yüzde 10 büyüyerek 1 milyon 414 bin 700 adet seviyesine çıktı.

Ancak asıl dikkat çeken artış, satışlardan ziyade devletin vergi gelirlerinde yaşandı. Otomotivden elde edilen ÖTV geliri bir önceki yıla göre yüzde 46,56 artış kaydetti.

ARALIK AYINDA ÇİFTE REKOR

Yılın son ayı olan Aralık, hem satış hem de tahsilat açısından rekorların kırıldığı dönem oldu. Sadece Aralık ayında otomotivden 132,4 milyar TL’yi aşan ÖTV tahsil edildi. Aynı ayda otomotiv pazarı da 198 bin adedi aşarak yılın zirvesine çıktı.

HAZİNE HEDEFİNE ÇOK YAKLAŞTI

Bu performansla Hazine, 2025 yılı ÖTV hedefinin yüzde 98,5’ini yakaladı. Yıl sonu sapması yalnızca 11,6 milyar TL ile sınırlı kaldı.

2025'TE OTOMOTİVDEN 788 MİLYAR TL ÖTV TOPLANDI

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, 2025 yılında toplam otomotiv pazarı yüzde 10 büyüyerek 1 milyon 414 bin 700 adede (ağır ticari araçlar dahil) ulaştı. Otomotivden tahsil edilen ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) gelirinin yüzde 46,56 artışla 787 milyar 872 milyon TL’ye çıktığını belirten Özpeynirci, ek olarak şunları söyledi:

