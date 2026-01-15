Mehmet Şimşek bu kez hedefi tutturdu: Otomobilde yine kasa kazandı

Mehmet Şimşek bu kez hedefi tutturdu: Otomobilde yine kasa kazandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
2025 yılında ağır ticari araçlar dahil toplam otomotiv pazarı %10 büyüyerek 1 milyon 414 bin 700 adede ulaştı. Ancak asıl dikkat çekici artış devletin vergi gelirinde yaşandı. Sadece bir ayda 132,4 milyar TL’yi aşan ÖTV toplandı. Bu performansla Hazine, 2025 ÖTV hedefinin %98,5’ini yakaladı. Otomobilde kazanan yine kasa oldu.

2025 yılında otomotiv sektörü hem satış hem de vergi gelirleri açısından dikkat çekici bir performans sergiledi. Otomotiv pazarı yıl genelinde yüzde 10 büyürken, sektörden elde edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) geliri yüzde 46’nın üzerinde artış gösterdi. Böylece 2025’te otomotivden tahsil edilen toplam ÖTV tutarı 787 milyar 872 milyon TL’ye ulaştı.

Ağır ticari araçlar dahil olmak üzere toplam otomotiv pazarı 2025’te yüzde 10 büyüyerek 1 milyon 414 bin 700 adet seviyesine çıktı.

Ancak asıl dikkat çeken artış, satışlardan ziyade devletin vergi gelirlerinde yaşandı. Otomotivden elde edilen ÖTV geliri bir önceki yıla göre yüzde 46,56 artış kaydetti.

otomobil.webp

Çin dalgasına karşı Avrupa otomotivinde yeni plan: Daha basit daha ucuz daha hızlıÇin dalgasına karşı Avrupa otomotivinde yeni plan: Daha basit daha ucuz daha hızlı

ARALIK AYINDA ÇİFTE REKOR

Yılın son ayı olan Aralık, hem satış hem de tahsilat açısından rekorların kırıldığı dönem oldu. Sadece Aralık ayında otomotivden 132,4 milyar TL’yi aşan ÖTV tahsil edildi. Aynı ayda otomotiv pazarı da 198 bin adedi aşarak yılın zirvesine çıktı.

HAZİNE HEDEFİNE ÇOK YAKLAŞTI

Bu performansla Hazine, 2025 yılı ÖTV hedefinin yüzde 98,5’ini yakaladı. Yıl sonu sapması yalnızca 11,6 milyar TL ile sınırlı kaldı.

Mehmet Şimşek'ten ÖTV mesajıMehmet Şimşek'ten ÖTV mesajı

2025'TE OTOMOTİVDEN 788 MİLYAR TL ÖTV TOPLANDI

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, 2025 yılında toplam otomotiv pazarı yüzde 10 büyüyerek 1 milyon 414 bin 700 adede (ağır ticari araçlar dahil) ulaştı. Otomotivden tahsil edilen ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) gelirinin yüzde 46,56 artışla 787 milyar 872 milyon TL’ye çıktığını belirten Özpeynirci, ek olarak şunları söyledi:

“Özellikle aralık ayı rekor satışla birlikte rekor tahsilat getirdi. Sadece bir ayda 132,4 milyar TL’yi aşan Özel Tüketim Vergisi toplandı. Bu performansla Hazine, 2025 ÖTV hedefinin yüzde 98,5’ini yakaladı. Yıl sonu sapması ise yalnızca 11,6 milyar TL oldu."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
Ekonomi
TÜSİAD'ın yeni başkanı Ozan Diren kimdir?
TÜSİAD'ın yeni başkanı Ozan Diren kimdir?
TÜSİAD’ın yeni başkanı belli oldu
TÜSİAD’ın yeni başkanı belli oldu