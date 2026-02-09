Maliye avukatları takibe aldı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında geçen yıl doktorlar, astrologlar ve online danışmanlık veren meslek grupları üzerinde yürüttüğü yoğun denetim modelini bu yıl avukatlara odakladı. GİB tarafından gönderilen yazılarda, 2023 ve 2024 takvim yıllarına ait avukatlık faaliyetlerinin değerlendirileceği ve vergisel ödevlerle ilgili olumsuzlukların önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

RADAR SİSTEMİ VE HASILAT TESPİTİ

Maliye, yapay zeka destekli yeni nesil denetim araçlarını kullanarak beyan dışı kazançları tespit ediyor:

RADAR Sistemi

Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma Sistemi (RADAR) aracılığıyla avukatların beyan ettikleri gelirler ile banka hesap hareketleri ve e-belge verileri çapraz kontrole tabi tutuluyor.

%20 Eşik Değeri

Vergi denetmenleri tarafından yapılan fiili hasılat tespitleri ile beyan edilen gelir arasında %20'den fazla fark bulunması durumunda mükellef doğrudan izaha davet ediliyor.

Dijital Risk Sorgulama

Mükelleflerin ağır cezalarla karşılaşmadan önce durumlarını düzeltebilmeleri için Dijital Vergi Dairesi'ne "risk sorgulama" özelliği eklendi.

Vergi denetiminde yapay zeka dönemi: KAŞİF göreve başladı

E-MAKBUZ İBRAZ ETMEYENE HAPİS RİSKİ

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) bilgilendirme notlarına göre, avukatların dijitalleşen vergi sistemindeki sorumlulukları ağır yaptırımları beraberinde getiriyor:

Elektronik İbraz Zorunluluğu

Avukatlar, 2018'den bu yana fiziksel defter tutma zorunluluğu olmasa da düzenledikleri e-serbest meslek makbuzlarını inceleme memurlarına elektronik ortamda sunmakla yükümlüdür.

Gizleme Suçu

Varlığı sabit olan belgelerin ibraz edilmemesi "gizleme suçu" kapsamında değerlendirilmekte olup, 18 aydan 5 yıla kadar hapis cezası riskini doğurmaktadır.

Özel Usulsüzlük Cezaları

2026 yılı itibarıyla belge düzenlememe veya almama durumunda kesilecek asgari ceza tutarı 17.000 TL olarak belirlenirken, bu rakam mükerrer ihlallerde kademeli olarak artmaktadır.

"GÖNÜLLÜ UYUM" VE UZLAŞMA FIRSATI

Maliye'nin gönderdiği yazılar, resmi bir vergi incelemesi öncesinde mükellefe izah hakkı tanıyan bir mekanizma olarak işliyor.

Maliye açıkladı: Rekor vergi takibi!

Avukatlar, tespit edilen riskli durumlar için gönüllü olarak vergi dairesine başvurup uzlaşma yolunu seçerek, ceza davası ve ağır yaptırımlarla karşılaşmadan gerçek vergilerini ödeme imkanına sahip bulunuyor.