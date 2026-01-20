Vergi denetiminde yapay zeka dönemi: KAŞİF göreve başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuoyunda naylon fatura olarak da bilinen sahte faturayla mücadele için yapay zeka destekli analiz uygulaması KAŞİF'i devreye alarak, günde 4 milyon mükellefi taramaya başladı.

Kural tabanlı çalışan eski sistemlerin aksine KAŞİF, makine öğrenmesi teknolojisi sayesinde herhangi bir ön tanıma ihtiyaç duymadan büyük veriyi analiz edebiliyor. Yaklaşık 4 milyon mükellefin fatura, beyanname, ithalat-ihracat ve çalışan bilgisi gibi onlarca farklı verisi her gün taranıyor. Sistem, mükelleflerin davranış değişikliklerini kendiliğinden algılayarak riskli durumları anında raporluyor.

SAHTE ŞİRKETLER KURULDUĞU GÜN TESPİT EDİLİYOR

KAŞİF'in devreye girmesiyle birlikte çarpıcı sonuçlar elde edilmeye başlandı. Uygulama sayesinde hiçbir mal alımı yapmadan kurulduğu gün fatura kesen toptancılar, kuruluşundan 5 gün sonra 50 milyon TL'lik sahte fatura düzenleyen yapılar ve tek bir ücretli çalışan adına kurulan, toplamda 246 milyon TL fatura kesen 7 farklı şirket belirlendi. Ayrıca son 3 ayda kurulan ve 276 milyar TL tutarında şüpheli fatura düzenleyen 2 bin 550 mükellef de sistem tarafından tespit edildi.

Yolsuzluktan tutuklanan MHP'li başkan 7 ayda tahliye edildi

RİSKLİ MÜKELLEFLERE HIZLI MÜDAHALE

Yapay zeka tarafından riskli olduğu belirlenen mükellefler, vakit kaybedilmeden Vergi Denetim Kurulu’na bildirilerek incelemeye sevk ediliyor. Vergi daireleri tarafından yerinde yoklama yapılan bu işletmelerden, sadece sahte belge düzenlemek amacıyla kurulduğu saptananların mükellefiyet kayıtları komisyon kararıyla kapatılıyor.

BAKAN ŞİMŞEK: "TÜM FAALİYETLERİ ANINDA TESPİT EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni bir döneme girildiğini vurgulayarak, "Yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerle artık kayıt dışı faaliyetleri anında tespit ediyor ve işlem yapıyoruz. Bu uygulamalarla rekabet eşitsizliğini önlemeye devam edeceğiz" diyerek mükellefleri kayıt içinde kalmaya çağırdı.