Yolsuzluktan tutuklanan MHP'li başkan 7 ayda tahliye edildi

Yayınlanma:
Yolsuzluk soruşturmasından tutuklanan Kırıkkale Yahşihan'ın eski MHP'li Belediye Başkanı Türkyılmaz, altı ay 29 gün sonra serbest kaldı. Türkyılmaz'ın ardından seçilen AKP'li belediye başkanı da halihazırda tutuklu.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 27 Mayıs’ta düzenlenen operasyon kapsamında eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile birlikte toplam 12 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, “kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması suretiyle menfaat sağlama” suçlamasıyla emniyete götürüldü.

Eski Başkan Osman Türkyılmaz ile birlikte Mustafa Tekertarla, Ülkü Toksoy, İbrahim Aktuğ ve Tayfun Arslan çıkarıldıkları mahkemece 30 Mayıs'ta tutuklandı. tutuklandı.

C.A., M.T., K.T., İ.A. ve F.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Ç. ve A.Ü. savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Halk TV Muhabiri Umut Taştan, Eski Başkan Türkyılmaz'ın serbest bırakıldığı aktardı. Böylece Türkyılmaz, 6 ay 29 gün sonra serbest kaldı.

AKP'Lİ BAŞKAN HEDEF ALMIŞTI

2024 yerel seçimlerinde Yahşihan Belediye Başkanlığı'na seçilen AKP’li Ahmet Sungur, önceki başkan Osman Türkyılmaz döneminden kalan 1 milyar 170 milyon liralık borcu kamuoyuna açıklamıştı. Sungur, belediyeye ait tüm arazilerin hacizli olduğunu ve borcun yaklaşık yarısının “naylon fatura” kaynaklı olduğunu öne sürmüştü.

AKP'li belediyenin yolsuzluk soruşturmasından bir de silah kaçakçılığı çıktıAKP'li belediyenin yolsuzluk soruşturmasından bir de silah kaçakçılığı çıktı

O DA TUTUKLANMIŞTI

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur dahil beş kişi de tutuklanmıştı.

Sungur'un da aralarında bulunduğu sekiz şüpheli "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında 19 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

