Maliye açıkladı: Rekor vergi takibi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Vergi Denetim Kurulu (VDK) geçen yıl denetim araçlarını teknoloji ve risk temelli analizlerle harmanlayarak rekor istatistiklere imza attı.

Mükelleflerin denetlenme oranı 2024 yılında %2,91 seviyesindeyken, son dönemde bu oran %6,72’ye çıkarılarak denetim ağı genişletildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu süreçte vergiye gönüllü uyumu artıracak ve kamu maliyesini güçlendirecek stratejilerin kararlılıkla sürdürüleceklerini söyledi.

BÜYÜK MÜKELLEFLER TAKİPTE Mİ?

Vergi müfettişlerinin odak noktası, tahsil kabiliyeti yüksek olan büyük ve orta ölçekli işletmeler oldu. İncelemeler sonucunda elde edilen veriler denetimin kapsamını gözler önüne seriyor:

Matrah Farkı: Tespit edilen 748 milyar liralık toplam matrah farkının %90'ı büyük ve orta ölçekli mükelleflerden kaynaklandı.

Vergi ve Ceza: Yapılan incelemeler neticesinde 101,6 milyar lira vergi tarhiyatı (vergi hesaplaması) gerçekleştirilirken, 172,6 milyar lira tutarında ceza kesildi.

İlk Kez İnceleme: İncelenen her 4 mükelleften 3'ünün son 5 yıl içinde ilk kez denetime tabi tutulması, denetim yükünün işletmeler arasında adil dağıtılmasını sağladı.

İZAHA DAVET VE GÖNÜLLÜ UYUMDA REKOR ARTIŞ

Başkanlık, sadece cezalandırıcı değil, önleyici mekanizmaları da etkin şekilde kullandı. "İzaha davet" ve "gözetim programları" sonucunda şu sonuçlar elde edildi:

Bir önceki yıla göre üç kat artışla 51 bin 356 mükellef izaha davet edildi. Bu yöntemle 86,8 milyar liralık matrah artışı sağlandı.

Yeni devreye alınan gözetim programları kapsamında 135 bin mükellefe ulaşıldı. Müfettişlerin rehberliğiyle mükellefler gönüllü olarak 136,8 milyar lira matrah artışına gitti.

Vergi müfettişleri 1415 farklı adreste fiili envanter sayımı yaparak kayıt dışı stok ve satışları yerinde tespit etti.

BAKAN ŞİMŞEK: "KARARLI DURUŞ SÜRECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vergi Denetim Kurulu'nun ulaştığı rekor rakamların kamu maliyesinin güçlendirilmesi açısından kritik olduğunu vurguladı.

Şimşek, önümüzdeki dönemde nitelikli insan kaynağı ve yapay zeka destekli risk analizleriyle kayıt dışılıkla mücadelenin daha da derinleşeceğini, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu artıracak rehberlik mekanizmalarının öncelikli olacağını söyledi.