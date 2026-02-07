Maliye açıkladı: Rekor vergi takibi!

Maliye açıkladı: Rekor vergi takibi!
Yayınlanma:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl yürüttüğü denetim faaliyetlerinde 748 milyar liralık matrah farkı tespit ederek tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Vergi Denetim Kurulu (VDK) geçen yıl denetim araçlarını teknoloji ve risk temelli analizlerle harmanlayarak rekor istatistiklere imza attı.

Vergi denetiminde yapay zeka dönemi: KAŞİF göreve başladıVergi denetiminde yapay zeka dönemi: KAŞİF göreve başladı

Mükelleflerin denetlenme oranı 2024 yılında %2,91 seviyesindeyken, son dönemde bu oran %6,72’ye çıkarılarak denetim ağı genişletildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu süreçte vergiye gönüllü uyumu artıracak ve kamu maliyesini güçlendirecek stratejilerin kararlılıkla sürdürüleceklerini söyledi.

BÜYÜK MÜKELLEFLER TAKİPTE Mİ?

2021/11/29/vergi.jpg

Vergi müfettişlerinin odak noktası, tahsil kabiliyeti yüksek olan büyük ve orta ölçekli işletmeler oldu. İncelemeler sonucunda elde edilen veriler denetimin kapsamını gözler önüne seriyor:

Matrah Farkı: Tespit edilen 748 milyar liralık toplam matrah farkının %90'ı büyük ve orta ölçekli mükelleflerden kaynaklandı.

Vergi verenlerin sayısında rekor artış!Vergi verenlerin sayısında rekor artış!

Vergi ve Ceza: Yapılan incelemeler neticesinde 101,6 milyar lira vergi tarhiyatı (vergi hesaplaması) gerçekleştirilirken, 172,6 milyar lira tutarında ceza kesildi.

İlk Kez İnceleme: İncelenen her 4 mükelleften 3'ünün son 5 yıl içinde ilk kez denetime tabi tutulması, denetim yükünün işletmeler arasında adil dağıtılmasını sağladı.

İZAHA DAVET VE GÖNÜLLÜ UYUMDA REKOR ARTIŞ

Başkanlık, sadece cezalandırıcı değil, önleyici mekanizmaları da etkin şekilde kullandı. "İzaha davet" ve "gözetim programları" sonucunda şu sonuçlar elde edildi:

Bir önceki yıla göre üç kat artışla 51 bin 356 mükellef izaha davet edildi. Bu yöntemle 86,8 milyar liralık matrah artışı sağlandı.

Yeni devreye alınan gözetim programları kapsamında 135 bin mükellefe ulaşıldı. Müfettişlerin rehberliğiyle mükellefler gönüllü olarak 136,8 milyar lira matrah artışına gitti.

Vergi müfettişleri 1415 farklı adreste fiili envanter sayımı yaparak kayıt dışı stok ve satışları yerinde tespit etti.

BAKAN ŞİMŞEK: "KARARLI DURUŞ SÜRECEK"

2023/03/10/vergi-affi.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vergi Denetim Kurulu'nun ulaştığı rekor rakamların kamu maliyesinin güçlendirilmesi açısından kritik olduğunu vurguladı.

Şimşek, önümüzdeki dönemde nitelikli insan kaynağı ve yapay zeka destekli risk analizleriyle kayıt dışılıkla mücadelenin daha da derinleşeceğini, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu artıracak rehberlik mekanizmalarının öncelikli olacağını söyledi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Ekonomi
Dünyanın dev bankaları açıkladı: Altın mı Bitcoin mi? Bu cevap şaşırttı!
Dünyanın dev bankaları açıkladı: Altın mı Bitcoin mi? Bu cevap şaşırttı!
Bu ülkede Porsche almak peynir ekmek almak gibi!
Bu ülkede Porsche almak peynir ekmek almak gibi!
Eti, Amerika'nın dev atıştırmalığını satın aldı
Eti, Amerika'nın dev atıştırmalığını satın aldı