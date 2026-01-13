Lahmacun da artık sosyete oldu: Fiyatı bakın kaç liraya çıktı

Asgari ücretin yüzde 27 zamlandığı bugünün Türkiye'sinde enflasyonun üzerinde zamlanan lahmacun da artık sosyete oldu. Sahillerde akıl almaz tutarlara çıkmasıyla ünlü lahmacunun Türkiye geneli ortalama fiyatı bakın kaç liraya çıktı.

Bugün baş tacı edilen lahmacun, bir zamanlar şehirli kesimin 'alt sınıf' damgası vurup köşe bucak kaçtığı lezzetlerdendi. Sokak yemeklerinin hor görüldüğü yıllarda, kola takılan sepetlerde seyyar satıcıların sattığı lahmacun, annelerin 'karışık et yeme' diyerek uyarmasına bile neden olurdu.

Zaman içinde sınıfsal sıçramayı başaran lahmacun, önce restoranların ana ürünleri arasında kendine yer buldu, şimdi de fiyatıyla zirveye yerleşti.

NTV'den Canan Yıldırım'ın haberine göre, son bir yılda yüzde 32 oranında artış gösteren lahmacun asgari ücret artışını solladı. Bu artış, yıllık yüzde 30,89 olarak açıklanan resmi enflasyon oranının da üzerine çıkmayı başlayan lahmacun sınıf atladı.

lahmacun-da-artik-sosyete-oldu-fiyati-bakin-kac-liraya-cikti-5.jpg

Lahmacun yaz aylarında sahil menülerindeki pes dedirten fiyatıyla sembol haline gelirken piyasadaki ortalama fiyatıyla sosyete oldu.

lahmacun-da-artik-sosyete-oldu-fiyati-bakin-kac-liraya-cikti-2.jpg

Temel malzemeleri soğan, domates, maydanoz, salça, biber ve kıymadan oluşan lahmacunda fiyatı en çok etkileyen unsur, kıyma oldu. Et fiyatlarındaki önlenemez yükseliş, fakir yemeği lahmacunun maliyetlerini doğrudan artırdı.

Emekli ve asgari ücretliye büyük zammı açıkladı: AKP'li isim net konuştuEmekli ve asgari ücretliye büyük zammı açıkladı: AKP'li isim net konuştu

Lahmacun ortalama fiyatıyla pes dedirtti.

En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacakEn düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak

FİYATI BAKIN KAÇ LİRAYA ÇIKTI

Lahmacunun adet fiyatı Türkiye geneline bakılarak ortalama alındığında 136 liraya çıktı. İstanbul’daiyatlar 120 liradan başlarken, bazı işletmelerde 500 liraya kadar ulaştı. Taban ve tavan fiyatlarındaki uçurum mega kentin bölge bölge ve işletme işletme nasıl farklılaştığını da gözler önüne serdi.

lahmacun-da-artik-sosyete-oldu-fiyati-bakin-kac-liraya-cikti-3.jpg

Artan fiyatlardan hem tüketiciler hem de işletme sahipleri dert yanarken önceden üç-dört adet lahmacun yiyebildiklerini söyleyen vatandaşlar, artık bütçe hesabı yapıp sayıyı düşürmek zorunda kaldıklarını söyledi.

lahmacun-da-artik-sosyete-oldu-fiyati-bakin-kac-liraya-cikti-4.jpg

Bir esnaf ise maliyetlerin bölgeye göre değiştiğini belirterek, geçen yıl 100 liradan sattıkları lahmacunun bu yıl 120 liraya yükseldiğini dile getirdi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

