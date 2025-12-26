Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Şifreler böyle çalınıyor!

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Şifreler böyle çalınıyor!
Dolandırıcılık yöntemleri her geçen gün daha da çeşitlenirken, banka mesajı, kargo bildirimi ya da kampanya duyurusu gibi görünen sahte iletilerle vatandaşların kart bilgileri ve şifreleri saniyeler içinde ele geçirilebiliyor.

Kredi kartı dolandırıcılığında kullanılan yöntemler her geçen gün çeşitlenirken, uzmanlar vatandaşları özellikle son dönemde artış gösteren “anlık şifre ele geçirme” yöntemlerine karşı uyarıyor.

Banka mesajı, kargo bildirimi ya da kampanya duyurusu gibi görünen sahte iletilerle kullanıcıların kart bilgileri ve şifreleri saniyeler içinde çalınabiliyor.

SAHTE LİNKLERLE KART BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLİYOR

Dolandırıcılar, SMS, e-posta ve sosyal medya üzerinden gönderilen linklerle kullanıcıları sahte internet sitelerine yönlendiriyor. Bu sitelerde kart numarası, son kullanma tarihi ve SMS ile gelen tek kullanımlık şifreyi giren kişiler, farkında olmadan hesaplarının kontrolünü dolandırıcılara teslim ediyor.

PANİK YARATAN MESAJLARA DİKKAT

Uzmanlar, özellikle “hesabınız askıya alındı”, “şüpheli işlem tespit edildi” gibi panik yaratan mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Bir diğer yaygın yöntem ise telefonla arama. Kendini banka çalışanı gibi tanıtan kişiler, güvenlik gerekçesiyle şifre veya doğrulama kodu talep ediyor. Oysa bankalar, hiçbir koşulda müşterilerinden kart şifresi ya da SMS ile gelen onay kodunu istemiyor.

Uzmanlar, kredi kartı kullanıcılarına şu uyarılarda bulundu:

Tanımadığınız numaralardan gelen aramalara itibar etmeyin, mesajlardaki linklere tıklamadan önce mutlaka göndereni kontrol edin

Kart bilgilerinizle ilgili şüpheli bir durum fark ettiğinizde derhal bankanızla iletişime geçin

Ayrıca kart harcama bildirimlerinin açık tutulması ve düzenli hesap kontrolü, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesinde büyük önem taşıyor.

Yetkililer, dijital dolandırıcılıkla mücadele kapsamında vatandaşların bilinçli davranmasının en güçlü savunma olduğunu belirtiyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

