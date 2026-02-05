Kredi kartı düzenlemesine tepki yağdı: 'Deli gibi' harcayana ödül harcayamayana ceza

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartı limitlerini kademeli olarak düşürmeyi öngören düzenlemesine yönelik eleştiriler sürüyor. Ekonomistler, düzenlemenin harcama alışkanlıkları üzerinden ayrımcı bir etki yaratacağını ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlamayacağını belirtti.

İSTİSNA PRATİKTE NASIL UYGULANACAK?

BDDK, kredi kartı toplam limiti 400 bin liranın üzerinde olan ve bu limitin tamamını kullanmayan müşterilerin limitlerini kademeli olarak azaltacağını duyurmuştu. Tepkiler üzerine Kurum, eğitim ve sağlık harcamalarının bu düzenlemeden istisna tutulacağını açıkladı. Ancak bankacılar, bu istisnanın da pratikte nasıl uygulanacağı konusunda soru işaretleri taşıdıklarını ifade etti.

‘DÜZENLEME MANTIKSIZ VE HAKSIZ’

Ekonomist Prof. Dr. Burak Arzova, düzenlemeyi "mantıksız" ve "haksız" olarak nitelendirdi. Arzova, Sözcü’deki haberde yer alan değerlendirmesinde "1 milyon liralık limitinin 900 bin lirasını harcayan birinin limiti çok az düşerken, aynı limite sahip olup 500 bin lirasını harcayan birinin limitinin çok daha fazla düşürüldüğünü" vurgulayarak, "iktidarın 'deli gibi harcama yapanı' ödüllendirdiğini" söyledi. Arzova, bu kararın enflasyonla mücadeleye faydası olmayacağı görüşünü dile getirdi.

'HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

Ekonomist Prof. Dr. Evren Bolgün ise düzenlemenin hayatın olağan akışına "aykırı" olduğunu belirtti. Bolgün, 2009'da 200 liranın değerinin bugün 4 bin 368 liraya çıktığına dikkat çekerek, vatandaşın kredi kartı kullanımının bir "zorunluluk" haline geldiğini ifade etti.

HAZİNE ALTIN BORÇLANMASINA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın altın borçlanmalarını sürdürdüğü bildirildi. Dolar bazında ortalama yüzde 65'lik faiz yükü altına giren Hazine'nin, bu yıl altın borçlanması için 16,5 milyar dolar faiz ödemesi yapacağı belirtildi. Bakanlığın, 17 şubatta altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edeceği öğrenildi. Bu faiz yükünün vatandaşın vergileriyle karşılanacağı ifade edildi.