Kredi ve kredi kartı borç yapılandırması başladı! İşte 50 bin, 100 bin ve 500 bin tl için aylık taksit tutarları

Finansal İstikrar Komitesi'nin geçtiğimiz hafta bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine yönelik düzenleme sinyali vermesinin ardından beklenen adım atıldı. Ekonomi dünyasında geniş yankı uyandıran düzenleme hayata geçti. Milyonlarca kredi kartı ve ihtiyaç kredisi kullanıcısını kapsayan yeni yapılandırma paketinin tüm detayları, başvuru şartları ve örnek ödeme tabloları netleşti.

İşte borç yapılandırmasına dair merak edilen tüm ayrıntılar:

KREDİ VE KREDİ KARTI YAPILANDIRMA ŞARTLARI NELER?

Bankaların başlattığı bu yeni dönemden yararlanabilmek için belirli şartların oluşması gerekiyor. Düzenleme, hem kredi kartı borçlarını hem de ihtiyaç kredilerini kapsıyor ancak her iki ürün için farklı kriterler söz konusu.

Kredi kartları için: Yapılandırmadan yararlanabilmek için kredi kartı dönem borcunun kısmen ya da tamamen ödenmemiş olması gerekmektedir. Yani, sadece asgari tutarı ödeyenler veya borcunu hiç ödeyemeyen kart sahipleri bu haktan faydalanabilecek.

İhtiyaç kredileri için: İhtiyaç kredisinde ise "gecikme" şartı aranıyor. 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredisi borcu bulunanlar yapılandırma kapsamına alınıyor. Örnek vermek gerekirse; aylık taksiti 20 bin lira olan bir ihtiyaç kredisinin ödemesi bir ay içinde yapılmamışsa, borçlu kişi yapılandırmadan yararlandırılacak.

FAİZ ORANI VE VADE SAYISI BELLİ OLDU

Borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için en kritik konu olan faiz oranları ve vade seçenekleri de açıklandı.

Faiz oranı: Yapılandırma işlemlerinde yüzde 3,11 oranında faiz uygulanacak.

Vergiler: Bu orana BSMV ve KKDF gibi vergiler dahil edilecek.

Vade süresi: Borçlar 48 aya kadar vadelendirilebilecek.

Başvuru süresi: Vatandaşların yapılandırmadan yararlanabilmesi için 3 ay içinde başvuruda bulunması gerekiyor.

KREDİ KARTI LİMİTLERİNE "YÜZDE 50" KISITLAMASI

Düzenleme ile birlikte kredi kartı limitlerine ilişkin önemli bir kısıtlama da getirildi. Kredi kartı borcunu yapılandıran kart hamillerinin, yapılandırılan borcun yüzde 50'si (yarısı) ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limitleri artırılmayacak.

Ancak vatandaş lehine bir detay da mevcut: Yeniden yapılandırma tutarının mevcut kredi kartı limitini aşması durumunda, limiti aşan kısım "limit aşımı" olarak değerlendirilmeyecek ve buna göre işlem yapılmayacak.

BORCA GÖRE TAKSİT TUTARLARI: KİM NE KADAR ÖDEYECEK?

Vatandaşların en çok merak ettiği "Aylık ne kadar öderim?" sorusunun yanıtı da örnek hesaplamalarla ortaya çıktı. 12 ay vade ve yüzde 3,11 faiz oranı baz alınarak yapılan hesaplamalara göre ortaya çıkan tablo şu şekilde:

50 bin TL borç için: Aylık ödeme 5 bin 340 TL

100 bin TL borç için: Aylık ödeme 10 bin 681 TL

500 bin TL borç için: Aylık ödeme 53 bin 409 TL

1 milyon TL borç için: Aylık ödeme 47 bin 520 TL

(Hesaplamalar verilen örnek faiz ve vade senaryolarına göre değişiklik gösterebilir)

Bankalar, başvuru süreci ve detaylı ödeme planları için şubeler ve dijital kanallar üzerinden talepleri almaya başladı.