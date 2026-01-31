Konut kredisinde yeni dönem: BDDK düzenlemesi resmen açıklandı

Konut kredisinde yeni dönem: BDDK düzenlemesi resmen açıklandı
BDDK, konut kredisinde birinci el ve ikinci el ayrımını kaldırdı. Yeni düzenlemeyle, enerji verimliliği yüksek ve yeni konutların alımı teşvik edilirken, kredi değer oranları konutun değerine ve enerji sınıfına göre yeniden belirlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketicilere yönelik konut kredisi düzenlemelerinde önemli değişiklikler yaptı.

BİRİNCİ EL VE İKİNCİ EL AYRIMI KALDIRILDI

Yeni düzenlemeyle, konut kredisinin değer oranı hesaplanırken uygulanan birinci el ve ikinci el konut ayrımı tamamen kaldırıldı.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YENİ YAPILAR TEŞVİK EDİLİYOR

2010 yılından sonra inşa edilen ve en az C enerji sınıfına sahip konutlar, avantajlı kredi değer oranı uygulanan konutlar kapsamına alındı. Bu düzenlemeyle, enerji verimliliği yüksek ve deprem yönetmeliğine uygun yeni konut alımlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

İLK KEZ KONUT SAHİBİ OLACAKLARA YÖNELİK DÜZENLEME

Tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altı çocuklarının adına kayıtlı en az bir konutu bulunması halinde, daha düşük kredi değer oranı uygulanmaya devam edilecek.

KREDİ DEĞER ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Konut kredilerinde uygulanacak azami kredi değer oranları, konutun piyasa değeri ve enerji performans sınıfına göre yeniden düzenlendi. Buna göre:

5 milyon TL ve altı değerdeki konutlarda oran, A-B sınıfında %90, C sınıfında %80, diğerlerinde %70.

5-7 milyon TL aralığında oranlar %80, %70, %60.

7-10 milyon TL aralığında oranlar %70, %60, %50.

10-20 milyon TL aralığında oranlar %50, %40, %30.

20 milyon TL üzeri konutlarda ise oranlar %40, %30, %20 olarak belirlendi.

