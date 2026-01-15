'Kölelik aylığı'na karşı mücadele: Emekliler ayaklandı CHP nöbetini sürdürüyor

Emekli maaşlarının iyileştirilmesi için yürütülen çalışmalarda kritik bir aşamaya gelindi. Açlık sınırının altında kaldığı belirtilen en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması talebi, Meclis gündemindeki yerini koruyor.

KOMMİSYONDA KRİTİK TOPLANTI

CHP'li milletvekilleri, bu taleplerini bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündeme getirecek. Komisyonda en düşük emekli maaşının asgari ücrete yükseltilmesini öngören önergeler verilecek. Toplantıya emekli derneklerinin temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

SOKAKTA VE MECLİS'TE EYLEMLER SÜRÜYOR

Konu, Meclis dışında da gündemi meşgul etmeye devam ediyor. CHP'li vekiller Genel Kurul'da başlattıkları nöbet eylemini komisyonda sürdüreceklerini açıkladı. Manisa'nın Soma ilçesinde sokağa çıkan emekliler ise, "Maaşlar yetmiyor, insanca yaşamak istiyoruz" diyerek seslerini duyurmaya çalıştı.

'KÖLELİK DÜZEYİNDE AYLIĞI KİMSE HAK ETMİYOR'

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, konuyla ilgili Sözcü'ye yaptığı açıklamada, alınacak kararların yaklaşık 5 milyon emekliyi doğrudan ilgilendirdiğini söyledi. Arı, "Maaş artış oranları da yükseltilmeli. 16 milyon emekli var ve düşük artışlar nedeniyle mağdur oldular. Kimse kölelik düzeyinde aylık almayı hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

ARTIŞ İÇİN 650 MİLYAR LİRA KAYNAK GEREKİYOR

En düşük emekli maaşını asgari ücrete çıkarmanın maliyetinin yaklaşık 650 milyar lira olduğu belirtiliyor. Muhalefet partileri, bu kaynağın bütçe içindeki kalemler arasında yapılacak bir transferle, örneğin Kurumlar Vergisi gelirlerinden vazgeçilerek sağlanabileceğini öne sürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de konuya destek verdiği ve emekli maaşlarını "sefalet ücreti" olarak tanımladığı aktarılıyor.