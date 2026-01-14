Emekli nöbetinden iktidara mesaj geldi

CHP'li vekillerin Meclis'te sürdürdüğü emekli nöbetinden iktidara mesaj geldi. CHP'li Murat Emir, "Plan Bütçe Komisyonu'na emekliye sadaka verir gibi bir zam teklifi ile geleceklerse, komisyonu da Genel Kurulu da onlara dar ederiz" dedi.

2026 yılı asgari ücreti, TÜRK-İŞ'in katılmadığı toplantıda alınan yüzde 27 zam kararıyla 28 bin 75 lira olarak açıklandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez açıklandığı anda açlık sınırının altında kalan asgari ücretin ardından en düşük emekli aylığı da yüzde 18,47 zam oranıyla 20 bin liraya çıkarıldı.

Maaş zamlarında yaşanan gelişmelerin ardından eylem kararı alan CHP, asgari ücret ve en düşük emekli maaşının en az 39 bin lira seviyesine yükseltilmesi talebiyle Meclis’teki nöbete başladı. Nöbetin 7'nci gününde, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, beraberindeki CHP'li vekillerle açıklama yaptı.

EMEKLİ NÖBETİNDEN İKTİDARA MESAJ GELDİ

İktidarın 15 Ocak'ta toplanacak Plan Bütçe Komisyonu'na bin liralık zam teklifiyle geleceği yönünde duyum aldıklarını söyleyen Murat Emir, "Sadaka verir gibi, bin lira zam yapacaksanız hiç gelmeyin" dedi.

Meclis'in görevinin emeklinin, halkın, yoksulun, işçinin, işsizin hakkını korumak olduğunu vurgulayan Emir, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak emekliler için tuttuğumuz nöbetin yedinci günündeyiz. Yarın Plan Bütçe Komisyonumuza bin liralık bir artışla, sadaka gibi bir zamla geleceklerini öğreniyoruz. Buradan onlara sesleniyoruz: Öyle sadaka verir gibi bin lira zam yapacaksanız hiç gelmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi size o komisyon salonunu dar edecek. Biz orada görev yapacağız, burada görev yapmak üzere AK Partili milletvekillerini bekliyoruz.

Bu Meclis'in görevi; emeklinin, halkın, yoksulun, işçinin, işsizin hakkını korumaktır. Bugün emekliler için mücadele ediyoruz ve buradan uyarıyoruz. Yarın gerçekten anlamlı, asgari ücrete yakın bir zamla gelirlerse hep birlikte bu zammı yaparız, yasayı 5 dakikada geçiririz. Yoksa bu Genel Kurul salonunu da komisyon salonunu da onlara dar ederiz. Emeklinin hakkını sonuna kadar koruyacağız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

