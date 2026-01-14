Hopa'da emekliler ayakta: Seyyanen zam lütuf değil haktır!

Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi, emekli aylığına yapılan zammı yetersiz bularak Hopa Parkı’nda oturma eylemi düzenledi.

Eylem öncesinde Hopa Parkı’nda yürüyüş de yapıldı. Emekliler, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) gerçekleştirdiği iş bırakma eylemine de destek verdi.

"YOKSULLUK SINIRININ ALTINDAKİ YAŞAMA HAYIR"

Sendika adına basın açıklamasını okuyan Muhammet Oral, insanca yaşam hakkı ve emeklilere seyyanen zam talebi için toplandıklarını belirterek şunları söyledi:

"Mutfaktaki yangına, her geçen gün eriyen maaşlarımıza ve bizlere reva görülen yoksulluk sınırının altındaki yaşama hayır demek için sesimizi yükseltiyoruz. Seyyanen zam bir lütuf değil, alın terimizin karşılığıdır. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelemiz, 2 Ocak’ta Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz eylemlerle yeni bir eşik atlamış; emeklilerin biriken öfkesini, taleplerini ve değişim iradesini güçlü biçimde ortaya koymuştur. Bu süreçte yalnızca alanlarda değil, siyasi partilerle, demokratik kitle örgütleriyle ve emekten yana tüm kurumlarla yürüttüğümüz görüşmeler ve kurduğumuz dayanışma ilişkileri de somut bir karşılık bulmuştur."

"MECLİS’TE BAŞLATILAN OTURMA EYLEMLERİNİ DESTEKLİYORUZ"

Milletvekillerinin, emekliler lehine düzenleme yapılana kadar Meclis’i terk etmeme eylemi yapmasının, mücadelenin yeni bir aşamaya taşındığının açık bir göstergesi olduğunu söyleyen Oral, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gelişme bir kez daha göstermiştir ki yalnızca Meclis kürsülerine sıkıştırılmış bir siyaset anlayışı iflas etmiştir. Meclis kürsüleri ancak sokakta halkın örgütlü ve güçlü desteğiyle buluştuğunda anlam kazanır. Bu nedenle Meclis’te başlatılan oturma eylemlerini destekliyoruz. Bu desteği yalnızca sözle değil, her gün sokakta ve alanlarda fiili ve meşru mücadeleyle büyüteceğimizi ilan ediyoruz. Buradan çağrımızdır: Bu mücadele yalnızca emeklilerin mücadelesi değildir. Tüm emekçileri, tüm yoksulları, açlık ve sefaletle boğuşan herkesi, tüm demokratik kitle örgütlerini ve emekten yana güçleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki bu direnişe ve sokaktaki mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz"

"EMEKLİ AYLIĞINA EK 20 BİN LİRA ZAM YAPILMALI"

Emekliler adına konuştuğunu belirten Oral, bu aylıklarla geçinmenin mümkün olmadığını ve acil olarak her emeklinin aylığına 20 bin Türk Lirası ek zam yapılması gerektiğini söyledi.

Oral sözlerini şöyle sürdürdü: