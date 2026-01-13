KESK bugün ülke çapında iş bırakma eylemi yapacak

KESK bugün ülke çapında iş bırakma eylemi yapacak
Yayınlanma:
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), yoksulluk ve adaletsizlik protestosu kapsamında bugün ülke genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 14 Ocak Çarşamba günü için ülke çapında bir iş bırakma eylemi çağrısı yaptı. KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla eylemi duyurdu.

KARAGÖZ: "YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ"

Ahmet Karagöz açıklamasında, "Yoksulluğa, güvencesizliğe ve adaletsizliğe karşı; ekonomik, özlük, demokratik, siyasal ve sosyal haklarımız için üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz. 14 Ocak’ta iş bırakıyoruz! Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz!" ifadelerini kullandı.

KESK'ten 14 Ocak'ta iş bırakma çağrısı!KESK'ten 14 Ocak'ta iş bırakma çağrısı!

KESK: Enflasyon mutfakta farklı TÜİK'te farklıKESK: Enflasyon mutfakta farklı TÜİK'te farklı

ZAMLAR GİDERLERİ KARŞILAMIYOR GEREKÇESİ

KESK daha önce yaptığı açıklamada, iş bırakma kararının gerekçelerini sıralamıştı. Açıklamada, kamu emekçilerinin maaş artışlarının enflasyon karşısında eridiği, TÜİK verilerinin gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığı ve yapılan zamların kira, ulaşım gibi temel gider artışlarını karşılamadığı vurgulanmıştı.

‘İNSANCA YAŞANACAK ÜCRET’ TALEBİ

Sendika, insanca yaşanacak ücret, grevli toplu sözleşme hakkı ve mülakat uygulamasının kaldırılması gibi taleplerini yinelemişti.

Kamu emekçileri, bu taleplerle bugün (14 Ocak 2026 Çarşamba) iş bırakma eylemine katılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Ekonomi
20 bin liranın altında emekli maaşını kimler alacak?
20 bin liranın altında emekli maaşını kimler alacak?
Fed soruşturması ABD'de kriz çıkardı! Trump'a kendi partisinden bile tepki yağdı
Fed soruşturması ABD'de kriz çıkardı! Trump'a kendi partisinden bile tepki yağdı