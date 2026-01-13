KESK bugün ülke çapında iş bırakma eylemi yapacak

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 14 Ocak Çarşamba günü için ülke çapında bir iş bırakma eylemi çağrısı yaptı. KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla eylemi duyurdu.

KARAGÖZ: "YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ"

Ahmet Karagöz açıklamasında, "Yoksulluğa, güvencesizliğe ve adaletsizliğe karşı; ekonomik, özlük, demokratik, siyasal ve sosyal haklarımız için üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz. 14 Ocak’ta iş bırakıyoruz! Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz!" ifadelerini kullandı.

ZAMLAR GİDERLERİ KARŞILAMIYOR GEREKÇESİ

KESK daha önce yaptığı açıklamada, iş bırakma kararının gerekçelerini sıralamıştı. Açıklamada, kamu emekçilerinin maaş artışlarının enflasyon karşısında eridiği, TÜİK verilerinin gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığı ve yapılan zamların kira, ulaşım gibi temel gider artışlarını karşılamadığı vurgulanmıştı.

‘İNSANCA YAŞANACAK ÜCRET’ TALEBİ

Sendika, insanca yaşanacak ücret, grevli toplu sözleşme hakkı ve mülakat uygulamasının kaldırılması gibi taleplerini yinelemişti.

Kamu emekçileri, bu taleplerle bugün (14 Ocak 2026 Çarşamba) iş bırakma eylemine katılacak.