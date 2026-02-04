Kentsel dönüşüme izin vermeyen ev sahipleri dikkat! Resmen ilan edildi tapu devlete geçecek

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 6306 sayılı Kanun’un uygulama yönetmeliğinde çok önemli değişiklikler yaparak Resmi Gazete’de yayımladı.

Kentsel dönüşümde sistem değişti: Tebligatlar artık e-Devlet'ten, süre 15 gün

Bugünden itibaren yürürlüğe giren yeni kurallara göre; riskli binaların dönüşümünde "üçte iki" çoğunluk şartı sona erdi, "Salt Çoğunluk" (%50+1) dönemi başladı. Karara katılmayan veya süreci tıkayan maliklerin arsa payları, 15 gün içinde satışa çıkarılabilecek.

Yeni düzenleme, deprem riski altındaki binaların tahliye ve yıkım süreçlerini hızlandırırken, mülkiyet hakları ve karar alma mekanizmalarında kritik yaptırımlar getiriyor. İşte yönetmeliğin tüm detayları:

KARAR ALMA: %50+1 YETERLİ OLACAK

Eskiden aranan üçte iki çoğunluk şartı kaldırılarak süreç hızlandırıldı. Artık; parsel birleştirme, bina yaptırma, pay satışı, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı gibi tüm kararlar, hisseleri oranında salt çoğunlukla alınabilecek.

Tek Malik Çağrısı

Karar sürecini başlatmak için artık tek bir malikin talebi yeterli. Bir malik isterse tüm ortaklar toplantıya çağrılacak.

Kentsel dönüşüm mağduru kiracılara 'tazminat' müjdesi!

Tebligat Kolaylığı

Toplantı ilanı bina kapısına asılarak veya muhtarlıkta ilan edilerek yapılabilecek. 15 günlük ilan süresinin sonunda tüm paydaşlara tebligat yapılmış sayılacak.

İTİRAZ EDENİN PAYI 15 GÜN İÇİNDE SATILABİLİR

Karara katılmayan veya teklifleri incelemeyen malikler için ağır yaptırımlar devreye giriyor:

Satış Süreci

Bildirimden itibaren 15 gün içinde kararı kabul etmeyen maliklerin arsa payları, rayiç bedelden az olmamak kaydıyla açık artırma usulüyle satışa çıkarılacak.

Öncelik Paydaşların

Satış önce diğer ortaklara yapılacak. Eğer ortaklar almazsa; Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ veya İdare payı satın alabilecek.

Üçüncü Kişilere Satış

Riskli yapılarda, anlaşma şartlarını kabul etme koşuluyla paylar dışarıdan üçüncü kişilere de satılabilecek.

YIKIM SONRASI "KAMU" ÖNCELİĞİ

Bina yıkılıp arsa haline geldiğinde, malikler arsayı satmak isterse öncelik kamuya geçecek:

Taşınmazın satışı öncelikle kamuya teklif edilecek. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya TOKİ uygun görürse, maliklerle konut veya iş yeri sözleşmesi yaparak arsayı devralabilecek.

ZEMİN UYGUN DEĞİLSE "İMAR HAKKI TRANSFERİ"

Zemin yapısı veya afet riski nedeniyle yerinde dönüşümün mümkün olmadığı binalar için yeni bir çözüm getirildi. Yapılaşma hakkı, "imar hakkı aktarımı" ile başka bir parsele taşınabilecek. Bu durumda maliklerin aynı parselde şuyulandırılması için diğer maliklerin onayı gerekecek.

VERGİ MUAFİYETİ VE TEMİNATLAR

Parsel birleştirme veya imar hakkı transferi işlemlerinde tapu harç ve ücret muafiyetleri korunacak.

1 Ocak 2024’ten sonra düzenlenen ruhsatlarda müteahhitlerin verdiği teminatlar, talebe göre yüzde 6 oranına göre güncellenebilecek.