Kentsel dönüşüm mağduru kiracılara 'tazminat' müjdesi!

Kentsel dönüşüm nedeniyle evini boşaltan kiracılar için yargıdan dikkat çeken bir karar çıktı. Karara göre, dönüşüm sonrası aynı daireyi yeniden kiraya vermek isteyen ev sahiplerinin öncelikle eski kiracıyı bilgilendirmesi gerekiyor. Aksi hâlde, bir yıllık kira tutarında tazminat gündeme gelebiliyor.

"ÖNCELİK ESKİ KİRACININ"

Gayrimenkul hukuku uzmanı Avukat Çiğdem Kezer, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kezer, dönüşüm gerekçesiyle taşınmazı tahliye eden ev sahibinin, aynı daireyi bir başkasına kiraya veremeyeceğini vurguladı.

Kezer, riskli yapı tespiti sonrası belediyelerin 90 gün içinde elektrik, su ve doğalgazı kestiğini ve kiracının bu durumda çıkmak zorunda kaldığını hatırlatarak şu ifadeyi kullandı: “Tekrar kiraya verilirse öncelik eski kiracınındır.”

TEBLİGAT ŞARTI

Kiracıya öncelik hakkının korunması için belirli yasal adımların da atılması gerektiğini söyleyen Kezer, “Tahliye olduğu tarihten itibaren 3 yıllık süre önemli.” dedi.

Ev sahibinin noterden resmi tebligatla eski kiracıyı bilgilendirmesi gerektiğini belirten Kezer şunları kaydetti:

“Noterden tebligat gönderilmesi gerekiyor. Bir ay süre içinde kiracı dönüş yapmazsa yeni kiracıya kiralama hakkı doğuyor. Bildirimde bulunmadığını öğrendiği takdirde dava açma hakkı söz konusudur.”

TAZMİNAT NASIL HESAPLANIYOR?

Star Haber'den Rojbin Hayrullahoğlu'nun haberine göre; tazminat miktarı, kiracının taşınmadan önce ödediği kira bedeline göre belirleniyor. Örneğin, tahliye öncesi aylık 20 bin lira kira ödeyen bir kiracı, ev sahibinden bir yıl için en az 240 bin lira tazminat alma hakkı kazanabiliyor.