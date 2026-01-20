Kart kullanımı yaygınlaşıyor, borç katlanıyor! Yüzde 48 arttı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2025 yılının Aralık ayına dair kartlı ödeme istatistiklerini kamuoyuna duyurdu.

Paylaşılan verilere göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla gerçekleştirilen toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48 oranında bir artış kaydederek 2 trilyon 511,1 milyar lira seviyesine ulaştı.

KREDİ KARTI SAYISINDA VE KULLANIMINDA DEVASA ARTIŞ

Aralık ayı sonu itibarıyla Türkiye'deki toplam kart sayısı, yıllık bazda yüzde 6'lık bir yükselişle 460,6 milyona ulaştı.

Bu toplam içerisinde kredi kartı sayısı 142,1 milyona, banka kartı sayısı ise 209 milyona çıktı. Geçen yıla oranla kredi kartı sayısında yüzde 10'luk bir artış yaşanırken, tüketicilerin harcama tercihlerindeki kayma ödeme tutarlarına da yansıdı. Kredi kartlarıyla yapılan ödemeler yüzde 50 artarak 2 trilyon 143,6 milyar liraya ulaşırken, banka kartı ödemeleri 359,7 milyar lira olarak kaydedildi.

NAKİT PARANIN SİMGESİ ÖN ÖDEMELİ KARTLAR ÇÖKTÜ

Verilerdeki en çarpıcı çelişki ise kart türlerine göre harcama alışkanlıklarında görüldü. Halkın nakit sıkışıklığını ortaya koyan ön ödemeli kart verilerine göre; bu kartların sayısı yüzde 2 gerilerken, bu kartlarla yapılan ödeme tutarı yüzde 76 gibi rekor bir oranda azaldı.

Tüketici, cebindeki nakdi temsil eden kartları kullanmayı bırakırken, bankaların sunduğu kredi limitlerine yönelmek zorunda kaldı.

TEMASSIZ ÖDEME VE İNTERNET HARCAMALARI REKORDA

Halkın alışveriş alışkanlıklarında hız ve dijitalleşme de ön plana çıktı. İnternet üzerinden yapılan kartlı ödemeler yüzde 46 artışla 760,4 milyar liraya yükselirken, bu kalem toplam ödemelerin yüzde 31'ini oluşturdu.

Mağaza içi alışverişlerde ise temassız ödeme yöntemi standart hale geldi. Aralık ayında gerçekleştirilen her 5 mağaza içi ödemeden 4'ü temassız olarak yapıldı. Temassız ödemelerin toplam tutarı yüzde 52 artışla 768,5 milyar liraya ulaştı.

VERİLERLE BORÇ SARMALI

Harcama adetlerine bakıldığında, Aralık ayında toplam 1,8 milyar adet kartlı ödeme işlemi yapıldı. Bu işlemlerin 1 milyar adetten fazlası doğrudan kredi kartlarıyla gerçekleştirildi.

Kredi kartı ödeme adetlerindeki yüzde 13'lük artışa karşın, ödeme tutarının yüzde 50 artması, mal ve hizmet fiyatlarındaki artışın tüketicinin borç yükünü ne denli ağırlaştırdığını verilerle kanıtlıyor.