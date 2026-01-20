Merkez Bankası, 2025 yılı konut fiyat endeksini açıklamasıyla konut fiyatlarının en çok arttığı ve azaldığı iller de belli oldu. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da %28,5, Ankara'da %34,9, İzmir'de %30,8 yükseldi.

Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatları reel olarak değer kaybetti

Verilere göre 2025'in son çeyreğinde Türkiye genelinde ortalama konut birim fiyatı 45.457 TL oldu. Ancak asıl veri 5 yıllık grafikten geldi.5 şehirdeki fiyatlar Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. 2020 yılının Ocak ayından 2025 yılının Kasım ayına kadar geçen süredeki devasa değişimi ortaya çıktı.

MUĞLA ZİRVEDE

Ortalama konut fiyatlarında Muğla megakent İstanbul'u bile geride bıraktı. 76.698 lirayla metrekare başına en pahalı şehir Muğla oldu.

Muğla'yı 74.153 lirayla İstanbul takip etti. İzmir'de ise metrekare başına ortalama konut fiyatı 49.584,5 TL oldu. 8. sıradaki başkent Ankara'da metrekare başına ortalama konut fiyatı 41.274 lirayla dikkat çekti.

BEŞ YILDA ENDEKSTE REKOR SIÇRAMA

2020 yılının başında tüm bölgelerde 250 birim bandının altında seyreden konut fiyat endeksi, 2021 yılının son çeyreğiyle birlikte dikey bir yükseliş trendine girdi.

2022 ve 2023 yıllarında hız kesmeden devam eden bu artış, 2025 yılının Kasım ayı itibarıyla Türkiye genelinde 3 bin 200 birim seviyelerine ulaştı. Bu durum, genel fiyat düzeyinin beş yıl içinde 12 kattan fazla arttığını gösteriyor.

İSTANBUL'DAN EGE'YE GİTTİLER

Tablodaki verilere göre, fiyat artışının en şiddetli yaşandığı bölge TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) düzeyi oldu. Bu bölgedeki konut fiyatları, son 5 yılda 4 bin birim barajını aşarak diğer tüm bölgeleri geride bıraktı.

İzmir ve TR42 (Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce) gibi sanayi ve turizm odaklı bölgeler de 3 bin 500 birim seviyelerine yaklaşarak ortalamanın üzerinde bir seyir izledi.

İSTANBUL FENA ÇAKILDI

Türkiye'nin en büyük metropolü olan İstanbul'da konut fiyatları, genel endekse paralel bir yükselişle 3 bin birim sınırını geçti. En düşük artış eğilimi gösteren bölgelerden biri olan TR9 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bile 3 bin birim seviyesinin üzerine tırmanarak halkın ulaşabileceği seviyelerin çok üstüne çıktı.

Doğu Anadolu illerini kapsayan TRB bölgesi de (Malatya, Elazığ, Van vb.) 3 bin 500 birim seviyesine ulaşarak ülke genelindeki pahalılığa eşlik etti.